76 éve nyitott meg, ma már szinte nyoma sincs: ez a budapesti vidámpark története

A budapesti vidámpark 6,5 hektárnyi területen működött 2013-ig a Városligetben. Közvetlen elődeit, a Vurstlit és az Angol Parkot is beszámítva, közel kétszáz éves történetével a világ egyik legrégebbi, folyamatosan működő szórakoztatóparkja volt. A helyén 2014-ben nyílt az Állatkert részeként a Holnemvolt Park, ahol tovább működött néhány régi – műemléki védettséget élvező- mutatvány, mint például a körhinta és a hullámvasút. Majd 2015-ben a Holnemvolt Park is bezárt. Ma már a Biodóm van a helyén, ami 2026. július 1-jén egy újragondolt koncepcióval nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt.

Igy nézett ki a vidámpark 1948-ban a Városligetben. Fotó: Jurányi Attila / Fortepan

Ma van a biológiai sokféleség napja is

A biológiai sokféleség nemzetközi napja -vagy a biodiverzitás védelmének világnapja- minden év május 22-én van. A világnap az élővilág sokféleségére, illetve az azt fenyegető veszélyekre igyekszik ráirányítani a széles nyilvánosság figyelmét. 1994-től tartanak ennek jegyében különböző programokat, ekkor hozta meg ugyanis az ENSZ közgyűlése azt a határozatot, melynek értelmében ez a nap a biológiai sokszínűség napja-írja a Wikipédia.

Szent Rita ünnepe is május 22-én van

A kétségbeejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentje Casciai Szent Rita, aki 1381-ben született. A szerzetesnő a római katolikus egyház szentje, a reménytelen ügyek védőszentje. Nagy türelme, reménykedése és hite tette kezdettől fogva kiemelkedővé környezetében, melyet az élete során megtapasztalt nehézségeken keresztül mindig felmutatott.

Egy Nobel-díjas magyar tudósunk is ezen a napon született

1927. május 22-én Budapesten született Oláh György, magyar származású, Nobel-díjas kémikus, aki a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát. 1949-ben kapta meg Ph.D. fokozatát, 1954-ben pedig az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetének igazgatóhelyettese lett. Tudományos munkája során elsősorban fluorkémiai kutatásokkal foglalkozott, 1956 után ugyanezt a témát folytatta Kanadában, majd az Egyesült Államokban is. A kémiai Nobel-díjat 1994-ben ítélte neki a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, a kénsavnál sok milliószor erősebb, úgynevezett szupersavak felfedezéséért, amelyek lehetővé tették a kémiai iparnak, hogy nagyon olcsó alapanyagokból teljesen új termékeket állíthassanak elő.