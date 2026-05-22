76 éve nyitott meg, ma már szinte nyoma sincs: ez a budapesti vidámpark története
6,5 hektárnyi földdarabon terült el annak idején az önfeledt móka színtere, amit 1950-ben május 22-én adtak át a nagyközönségnek. Ma már egészen más van a budapesti vidámpark helyén.
A budapesti vidámpark 6,5 hektárnyi területen működött 2013-ig a Városligetben. Közvetlen elődeit, a Vurstlit és az Angol Parkot is beszámítva, közel kétszáz éves történetével a világ egyik legrégebbi, folyamatosan működő szórakoztatóparkja volt. A helyén 2014-ben nyílt az Állatkert részeként a Holnemvolt Park, ahol tovább működött néhány régi – műemléki védettséget élvező- mutatvány, mint például a körhinta és a hullámvasút. Majd 2015-ben a Holnemvolt Park is bezárt. Ma már a Biodóm van a helyén, ami 2026. július 1-jén egy újragondolt koncepcióval nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt.
Ma van a biológiai sokféleség napja is
A biológiai sokféleség nemzetközi napja -vagy a biodiverzitás védelmének világnapja- minden év május 22-én van. A világnap az élővilág sokféleségére, illetve az azt fenyegető veszélyekre igyekszik ráirányítani a széles nyilvánosság figyelmét. 1994-től tartanak ennek jegyében különböző programokat, ekkor hozta meg ugyanis az ENSZ közgyűlése azt a határozatot, melynek értelmében ez a nap a biológiai sokszínűség napja-írja a Wikipédia.
Szent Rita ünnepe is május 22-én van
A kétségbeejtő helyzetbe került emberek, az anyák és a meddők védőszentje Casciai Szent Rita, aki 1381-ben született. A szerzetesnő a római katolikus egyház szentje, a reménytelen ügyek védőszentje. Nagy türelme, reménykedése és hite tette kezdettől fogva kiemelkedővé környezetében, melyet az élete során megtapasztalt nehézségeken keresztül mindig felmutatott.
Egy Nobel-díjas magyar tudósunk is ezen a napon született
1927. május 22-én Budapesten született Oláh György, magyar származású, Nobel-díjas kémikus, aki a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát. 1949-ben kapta meg Ph.D. fokozatát, 1954-ben pedig az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetének igazgatóhelyettese lett. Tudományos munkája során elsősorban fluorkémiai kutatásokkal foglalkozott, 1956 után ugyanezt a témát folytatta Kanadában, majd az Egyesült Államokban is. A kémiai Nobel-díjat 1994-ben ítélte neki a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, a kénsavnál sok milliószor erősebb, úgynevezett szupersavak felfedezéséért, amelyek lehetővé tették a kémiai iparnak, hogy nagyon olcsó alapanyagokból teljesen új termékeket állíthassanak elő.
Négy helyszínen várják ma a fővárosban a véradókat
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között az Újpesti Ifjúsági Házban (1042. Budapest, István út 17-19.)
Ilyen időnk lesz a hétvégén
A koponyeg.hu szerint pénteken marad a túlnyomóan napos, kellemes idő, időnként gomolyfelhőkkel. Csak elszórtan lehet egy-egy futó zápor. A délutáni órákban 21 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk. Szombaton sok napsütésre és kellemes, kora nyárias időre van kilátás. Délután gomolyfelhők képződhetnek, de csapadékra továbbra is kevés az esély. A hőmérséklet délutánra 25 fok köré emelkedik. Pünkösd vasárnap a napsütés mellett erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk lehet. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakulhat, így marad a kora nyárias hangulat. Hétfőn a met.hu előrejelzése szerint akár a 30 fokot is elérhetjük, így ez lehet az első hőségnap.
Kezdetét veszi a Jazz és Bor Fesztivál
Harmadjára rendezi meg a Magyar Jazz Szövetség és a Margitszigeti Színház a Jazz és Bor Fesztivált. Május 22. és 25. között a legizgalmasabb koncerteknek és a legkiválóbb boroknak ad otthont a rendezvény: napközben fiatal tehetségek mutatkoznak be, esténként pedig a világsztároké a főszerep. Érkezik Kurt Elling, Mario Biondi, és megannyi nagy név, ami pedig a borokat illeti, nem kevesebb, mint hat borrégió képviselteti magát a fesztivál napjain. Az esemény további részletei itt olvashatók.
A budai Várnegyedben is ma kezdődnek a pünkösdi programok
2026. május 22. és június 7. között különleges ünnepi programsorozat várja az érdeklődőket a budai Várnegyedben, a Szentháromság tér és a Margaréta terasz hangulatos helyszínein. A több mint két héten át tartó eseményen népművészek, iparművészek és a hagyományos magyar ízek képviselői mutatkoznak be, miközben a kézműves vásár minden nap 9 és 19 óra között várja a közönséget. A részletes programok itt olvashatók.
Szombaton lesz a magyar válogatott 7:1-es győzelmének évfordulója
1953. május 23-án a magyar labdarúgó válogatott 7:1-re legyőzte az angol válogatottat a londoni 6:3-as meccs visszavágóján. Sebes Gusztáv készítette fel a magyar válogatottat. A mérkőzést hatalmas érdeklődés előzte meg, a magyar közönség látni akarta amit előtte csak rádióban hallott vagy újságban olvasott. Az angolok biztosak voltak benne, hogy a magyar csapat nem tud ismét olyan kiemelkedően játszani, azonban talán még nagyobb fölényben játszottak. Ez volt a magyar labdarúgó-válogatott 306. mérkőzése.
Ezen a napon volt a Vérvörös csütörtök is
Budapesten tömegtüntetés volt 1912. május 23-án, amelyet a kivezényelt rendőrök és katonák brutálisan feloszlattak. A kivezényelt erőkkel való összecsapásoknak több áldozata és számos sebesültje is volt, innen kapta a megmozdulás a Vérvörös csütörtök elnevezést. Aznap százezres munkástömeg özönlött be a külvárosokból a Parlament épülete elé általános választójogot, Tisza Istvánnak, a Képviselőház elnökének távozását és jobb életkörülményeket követelve. A kivezényelt rendőrség Boda Dezső rendőrfőkapitány személyes irányításával brutálisan keményen lépett fel, mire a felháborodott tömeg villamosokat rongált meg, borított fel, a nap végén pedig felszedett utcakövek, összetört kirakatok jelezték az összetűzés hevességét-olvasható a Wikipédián.
Szombaton kezdődik a Svábhegyi Pünkösdi Búcsú
2026-ban is megrendezésre kerül Budapest XII. kerületében az önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében a Svábhegyi Pünkösdi Búcsú, ahol vásárral, kézműves programokkal, koncertekkel, táncelőadásokkal és táncházzal várják a látogatókat a Diana parkban. A részletes programok itt olvashatók.
Most vasárnap lesz az MNB születésnapja
1924. május 24-én alakult meg a független, és kizárólagos bankjegykibocsátási joggal rendelkező Magyar Nemzeti Bank Magyarországon. A pénzintézet alakuló ülését a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartották. Első elnöke Popovics Sándor volt, 1935-ig. A központi bank teremtette meg az I. világháborút követően inflálódott pénz, a korona stabilizációját, majd kibocsátotta az új pénzt: a pengőt. Manapság pedig azért felel az ország központi bankja, vagy más néven a jegybank, hogy fenntartsa az árstabilitást és a pénzügyi rendszer stabilitását, de ők őrzik az ország devizatartalékát is.
Erre emlékezünk majd pünkösdvasárnap
Pünkösdvasárnap a húsvét utáni 50. napon a Szentlélek eljövetelét és az egyház megalapítását ünnepeljük. Gyökerei a zsidó aratási ünnepig és a Sínai-hegyi törvényhozásig nyúlnak vissza. A keresztény világ a 2. század óta tartja számon. Magyarországon a vallási tartalom mellett neves népi hagyományok is kötődnek hozzá, mint a pünkösdi királyválasztás, valamint a tavaszi párválasztás és udvarlás időszaka.
Az európai nemzeti parkok napja is most vasárnap lesz
Az EuroParc nevű szövetség a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseit és jelentőségét kívánta népszerűsíteni ezzel a nappal. Az Europarc Szövetség 1973-ban alakult, és együttesen 34 ország 400-nál is több védett területéért felelős. 1999-ben indított programja alapján május 24-én annak emlékére tartják ezt napot, hogy 1909. május 24-én alakultak meg az első európai nemzeti parkok Svédországban.
Vasárnap sem maradunk pünkösdi program nélkül
Reggel 9:00 órától a józsefvárosi Szent József Templomban lélekemelő ünnepi szentmise és liturgia várja a hívő közösséget a VIII. kerületben. 10:00 órától pedig egy vidám, közösségi pünkösdi piknik és izgalmas Citadella-bejárás veszi kezdetét a Citadella Virágkert környékén. Míg a felnőttek a jó levegőn lazítanak, a legkisebbeket szuper gyerekfoglalkozások szórakoztatják.
Miben más a pünkösdhétfő, mint a pünkösdvasárnap?
Míg pünkösdvasárnap a Szentlélek eljövetelét és az egyház alapítását ünneplő tiszta vallási ünnep, addig pünkösdhétfő a világi és népi hagyományoké. Magyarországon 1993 óta munkaszüneti nap. Ehhez a naphoz kötődnek a jellegzetes népszokások: a pünkösdikirály-választás ügyességi versenyekkel, a lovas vetélkedők, a tűzugrás, valamint a kötetlenebb udvarlás és párválasztás, amikor a lányok szabadon mutatkozhattak választottjukkal.
Hétfőn lesz Orbán napja is
Szent Orbán a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusa, és a fagyosszentek közé tartozik. Régen szobrot, kápolnát emeltek a tiszteletére a szőlőhegyeken, képmása pedig szőlőprést, hordót, kádárcéh-zászlót díszített. Ha ezen a napon szép idő járja, akkor hálásak a szentnek, ha nem, akkor szobrait megdobálják kővel. Névünnepét, május 25-ét a nyár kezdőnapjának is tartják.
Május 25-én van a Nemzetközi törölközőnap is
Douglas Adams emlékére minden év május 25-én nemzetközi törölköző-napot tartanak szerte a világon. Ilyenkor a rajongók törölközővel a nyakukban közlekednek a városban, és különböző rendezvényeket tartanak. A törölköző viselése Adams Galaxis Útikalauz Stopposoknak című művéből ered, ahol minden belevaló stoppos tudja hol a törölközője. A törülköző, írja az Útikalauz, a lehető leghasznosabb dolog, amit csak magával vihet a csillagközi stoppos.
Ezen a napon mutatták be először a Csillagok Háborúja című filmet
47 évvel ezelőtt, május 25-én láthatta először a nagyközönség a bemutatókor Csillagok Háborúja című, később Star Wars IV: Egy új reményre átnevezett filmet, amit George Lucas rendezett. Ezzel indult el a kilenc részből álló Csillagok háborúja mozifilm-sorozat. A bemutató után néhány hét alatt a filmtörténelem egyik legsikeresebb alkotása lett több mint 798 millió dolláros bevétellel világszerte. A magyarországi bemutató 1979-ben volt.
