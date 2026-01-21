Változás a bankok ügyfélszolgálatán: két percen belül fogadniuk kell az ilyen típusú hívásainkat

Több fronton folyik a harc a kiberbűnözők ellen, amiből kiveszi a részét mind a törvényhozás, mind a hatóság, mint a bankokat felügyelő MNB. Ezúttal például arra kötelezik a bankokat, hogy változtassanak a telefonos ügyfélszolgálati rendjükön. Mutatjuk, miért lesz ez jó nekünk, fogyasztóknak!

A kiberbűnözők elleni harc újabb lépcsőfokához értünk: külön telefonos bejelentési lehetőség lesz a bankoknál (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Online már régóta kötelező figyelmeztetni az embereket a csalásokra

2024 márciusában küldte ki az MNB az előző vezetői körlevelét, amiben előírta a bankoknak, hogy a honlapjuk nyitó oldalán legyen egy „Online csalással kapcsolatos információk” című menü. Ezeken az aloldalakon azóta is információt kell, hogy nyújtsanak a bankok az aktuális visszaélések típusairól, a visszaélések esetére biztosított elérhetőségekről és az ajánlott megelőzési és megoldási eszközökről.

Aztán jött az 5 csapás

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025 nyarán aztán öt újabb intézkedést, ha úgy tetszik 5 csapást vezetett be a pénzügyi visszaélésekkel szemben. Indítottak egy központi visszaélésszűrő rendszert, ami a mesterséges intelligencia segítségével a másodperc törtrésze alatt, még a teljesítés előtt megvizsgálja az utalásokat, és értesítést küld, ha gyanút érzékel. Az új rendszer júliusban indult el. Második csapásként a jegybank azóta elvárja, hogy a bankok az addigiaknál jóval aktívabban vegyenek részt a visszaélések kivédésében. A harmadik csapás az volt, hogy az MNB nemcsak elvárja, hanem célzott vizsgálatokkal ellenőrizi is, hogy a bankok minden tőlük elvárható intézkedést megtesznek-e a csalások visszaszorítása érdekében. Negyedik csapásként törvénymódosítás kezdeményeztek az ügyfelek védelme érdekében, az ötödik csapás pedig az volt, hogy a jegybank egy külön tájékoztató kampányt indított a visszaélési kockázatokról és a megelőzési lehetőségekről. Most pedig újabb vezetői körlevelet küldtek a bankoknak.

Át kell alakítania a bankoknak a telefonos ügyfélszolgálatukat

Az MNB újabb vezetői körlevelet jelentetett meg a bankok számára a telefonos ügyintézés gyorsabbá tétele és a fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében. Ebben többek között az áll, hogy