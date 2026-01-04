Figyelmeztetnek: már a mesterséges intelligencia segítségével lopják el az adatokat az ATM-csalók
Érdemes tudatosabban kezelni a bankautomatákat egy legújabb csalási forma berobbanása miatt.
A mesterséges intelligencia az évek alatt szinte már mindenki életében folyamatosan jelen van ilyen-olyan formában, és erre a csalók is ráharaptak. A Glashow-i Egyetem kutatói nemrégiben bemutattak egy olyan technológiát, aminek segítségével a csalók a mesterséges intelligencia bevonásával a gombnyomások hőnyomásából könnyen tudnak következtetni a beírt PIN-kódra az ATM bankautomatáknál.
A mesterséges intelligencia már túlmutat a biztonságon?
A Glasgow-i Egyetem kutatói egy újszerű, áttörést jelentő technológiát ismertettek, amely lehetővé teszi, hogy a bankautomaták billentyűzetén megjelenő hőmintázatokat elemezzék az úgynevezett hőmérsékleti görbéknek a feldolgozásával a mesterséges intelligencia segítségével, amivel akár az automatába beütött PIN-kódra is fény derül.
A művelet a ThermoSecure nevet kapta, aminek a lényege, hogy a PIN-kód megadása után egy hőkamera érzékeli az ATM billentyűi között kialakuló hőeltéréseket, majd a mesterséges intelligencia ezek elemzésével meghatározza, mely gombokat használták, illetve milyen sorrendben történt a bevitel - írja a Szoljon.
Ez a módszer minden bizonnyal a bűnözők számára könnyen elérhető és elsajátítható, ezért hoztunk néhány tippet a biztonsági szakértők ajánlásával:
- Készpénzfelvételkor ügyeljünk arra, hogy a billentyűzetet mindig takarjuk el a kezünkkel, így megnehezíthetjük a kód kifigyelését.
- A PIN megadása után érdemes néhány másodpercig várni, hogy a gombok kihűljenek, és ne maradjon leolvasható hőnyom, sőt ha van lehetőség ajánlott kesztyűben végezni a műveletet.
- Amennyiben lehetséges, részesítsük előnyben az érintés nélküli fizetési megoldásokat, mivel ezeknél nincs szükség a PIN-kód megadására.
- Használat előtt vizsgáljuk meg az ATM-et, és ha bármilyen gyanús vagy oda nem illő eszközt észlelünk, azonnal jelezzük a bank felé vagy értesítsük a hatóságokat.
