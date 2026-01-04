RETRO RÁDIÓ

Figyelmeztetnek: már a mesterséges intelligencia segítségével lopják el az adatokat az ATM-csalók

Érdemes tudatosabban kezelni a bankautomatákat egy legújabb csalási forma berobbanása miatt.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.04. 10:30
mesterséges intelligencia bankautomata csaló

A mesterséges intelligencia az évek alatt szinte már mindenki életében folyamatosan jelen van ilyen-olyan formában, és erre a csalók is ráharaptak. A Glashow-i Egyetem kutatói nemrégiben bemutattak egy olyan technológiát, aminek segítségével a csalók a mesterséges intelligencia bevonásával a gombnyomások hőnyomásából könnyen tudnak következtetni a beírt PIN-kódra az ATM bankautomatáknál.

alt=A mesterséges intelligencia az ATM-es csalókat is megihlette, ezért érdemes körültekintően használni a bankautomatákat
A mesterséges intelligencia az ATM-es csalókat is megihlette, ezért érdemes körültekintően használni a bankautomatákat / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A mesterséges intelligencia már túlmutat a biztonságon?

A Glasgow-i Egyetem kutatói egy újszerű, áttörést jelentő technológiát ismertettek, amely lehetővé teszi, hogy a bankautomaták billentyűzetén megjelenő hőmintázatokat elemezzék az úgynevezett hőmérsékleti görbéknek a feldolgozásával a mesterséges intelligencia segítségével, amivel akár az automatába beütött PIN-kódra is fény derül. 

A művelet a ThermoSecure nevet kapta, aminek a lényege, hogy a PIN-kód megadása után egy hőkamera érzékeli az ATM billentyűi között kialakuló hőeltéréseket, majd a mesterséges intelligencia ezek elemzésével meghatározza, mely gombokat használták, illetve milyen sorrendben történt a bevitel - írja a Szoljon

Ez a módszer minden bizonnyal a bűnözők számára könnyen elérhető és elsajátítható, ezért hoztunk néhány tippet a biztonsági szakértők ajánlásával:

  • Készpénzfelvételkor ügyeljünk arra, hogy a billentyűzetet mindig takarjuk el a kezünkkel, így megnehezíthetjük a kód kifigyelését.
  • A PIN megadása után érdemes néhány másodpercig várni, hogy a gombok kihűljenek, és ne maradjon leolvasható hőnyom, sőt ha van lehetőség ajánlott kesztyűben végezni a műveletet.
  • Amennyiben lehetséges, részesítsük előnyben az érintés nélküli fizetési megoldásokat, mivel ezeknél nincs szükség a PIN-kód megadására.
  • Használat előtt vizsgáljuk meg az ATM-et, és ha bármilyen gyanús vagy oda nem illő eszközt észlelünk, azonnal jelezzük a bank felé vagy értesítsük a hatóságokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu