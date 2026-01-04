Figyelmeztetnek: már a mesterséges intelligencia segítségével lopják el az adatokat az ATM-csalók

A mesterséges intelligencia az évek alatt szinte már mindenki életében folyamatosan jelen van ilyen-olyan formában, és erre a csalók is ráharaptak. A Glashow-i Egyetem kutatói nemrégiben bemutattak egy olyan technológiát, aminek segítségével a csalók a mesterséges intelligencia bevonásával a gombnyomások hőnyomásából könnyen tudnak következtetni a beírt PIN-kódra az ATM bankautomatáknál.

A mesterséges intelligencia az ATM-es csalókat is megihlette, ezért érdemes körültekintően használni a bankautomatákat / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A mesterséges intelligencia már túlmutat a biztonságon?

A Glasgow-i Egyetem kutatói egy újszerű, áttörést jelentő technológiát ismertettek, amely lehetővé teszi, hogy a bankautomaták billentyűzetén megjelenő hőmintázatokat elemezzék az úgynevezett hőmérsékleti görbéknek a feldolgozásával a mesterséges intelligencia segítségével, amivel akár az automatába beütött PIN-kódra is fény derül.

A művelet a ThermoSecure nevet kapta, aminek a lényege, hogy a PIN-kód megadása után egy hőkamera érzékeli az ATM billentyűi között kialakuló hőeltéréseket, majd a mesterséges intelligencia ezek elemzésével meghatározza, mely gombokat használták, illetve milyen sorrendben történt a bevitel - írja a Szoljon.

Ez a módszer minden bizonnyal a bűnözők számára könnyen elérhető és elsajátítható, ezért hoztunk néhány tippet a biztonsági szakértők ajánlásával: