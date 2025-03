A kormány szerint a készpénzhez való hozzáférés biztosítása kiemelt fontosságú a vidéki térségekben, emiatt valamennyi településén biztosítani kell legalább egy automata bankjegykiadó gép (ATM) üzemeltetését. A Bankszövetség már azt is közölte, hová telepítenek első körben új bankautomatákat.

Eldőlt, hova kerülnek első körben új bankautomaták Fotó: Tiko Aramyan/Shutterstock

Mindenhol lesz legalább egy ATM

Már meg is jelent a Magyar Közlönyben a határozat arról, hogy hamarosan minden településen lenni kell legalább egy bankautomatának. Ennek alapján a legkisebb falvakba is kerülhet ATM, mivel a jogszabály nem szab mérethatárt, vagyis akár a néhány száz fős településeken is üzemelnie kell majd ATM-nek. Az erről szóló részletszabályokat Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek kell kidolgoznia április 30-ig.

Hány bankautomata van jelenleg az országban?

Az MNB statisztikája szerint 2024 végén 5140 ATM működött Magyarországon, a banki üzemeltetésű ATM-ek száma pedig 4400 darab körül van jelenleg a Pénzcentrum szerint. Ahhoz, hogy minden településen legyen legalább egy bankautomata, a bankoknak legalább 2000-2300 új ATM-et kell hamarosan üzembe helyezniük.

Itt lesznek első körben új bankautomaták

A Bankszövetség oldalán megjelent közlemény szerint a bankok elkötelezettek az ATM-ek földrajzi lefedettségének növelése mellett. Ennek keretében első körben a 2000 főnél nagyobb lélekszámú településekre helyeznének el új bankautomatákat.

Hány településen lesz új automata első körben?

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) adatai alapján 2022-ben 775 olyan település volt hazánkban, ahol az állandó lakosok száma meghaladta a kétezer főt, ebből 166 településen abban az évben nem volt bankautomata. Vagyis erre a 165-166 településre kerülhet első körben bankautomata, ha a lélekszám, illetve az ATM-ek száma azóta nem módosult – írja a Bankmonitor.

Hová kerülnek ezt követően ATM-ek?

A kormány üdvözli a Bankszövetség álláspontját és elfogadja, hogy első körben a 2000 fő feletti lakosú településeken helyezzenek el bankautomatát a bankok. Ugyanakkor kéri, hogy második ütemben az 1000 főnél több lakosú településekre is helyezzenek ki ATM-et, illetve megerősíti azon hosszú távú célját, hogy minden magyar településen legyen bankjegykiadó automata a közeljövőben. Ez azt jelenti, hogy a második körben várhatóan 456 településre kell kihelyezni a bankoknak legalább egy ATM-et.