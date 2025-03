Otthonfelújítás nyugdíjasként? Ezek a feltételek

1. Szükség van önerőre

A nyugdíjasok is igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást a Vidéki Otthonfelújítási Program keretében a lakásuk, házuk felújítására, amennyiben a település, ahol élnek, 5 ezer fő alatti. További feltétel, hogy a támogatáshoz önerőre is szükség van, amit vagy saját maguknak kell előteremteni, vagy kedvezményes kamatozású otthonfelújítási kölcsön is igényelhető hozzá a bankoktól – írja a Fanny magazin.

Fotó: SHUTTERSTOCK / HOT MAGAZIN

2. Számoljunk a pénz felével

A 6 millió forintos felső határig a felújítás összegének felét az állam kifizeti, a fennmaradó részre pedig kedvezményes, állam által támogatott hitelt lehet felvenni. Tehát ha a felújítás összértéke 6 millió forint, akkor a támogatás mértéke maximum 3 millió forint lehet. Ennél kisebb összegű felújítás is elvégezhető, ilyenkor az ár 50 százalékát állja az állam, visszatérítés formájában.

3. Pályázók szám szerint

Az előzetes adatok szerint 2887 olyan település van Magyarországon, ahol 5000-nél kevesebben élnek. Vagyis a támogatást 420 000 nyugdíjas háztartás és

600 000 nyugdíjas igényelheti.

4. Itt akadály a köztartozás

A kormányrendelet értelmében a saját jogú nyugdíjasok vagy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülők jogosultak erre a támogatásra. Közülük is azok, akik nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytató személynek. Vagyis azok, akik nem dolgoznak nyugdíj mellett, illetve nincs 5 ezer forintot meghaladó köztartozásuk.

5. Új esély ad a fejlesztésre

Számos felújítási, építési munkára igényelhető a támogatás, többek között fűtési rendszer korszerűsítésére, festésre, szigetelésre, ablakcserére, redőny, árnyékoló beépítésére, tetőfelújításra, klímatelepítésre, napelem-telepítésre, nyárikonyha- felújításra, kocsibeálló kialakítására, télikert kialakítására.

6. Csak akkor, ha beépíthető

A támogatás a belső terek átalakítására vagy felújítására is felhasználható, például akadálymentesítésre, beépíthető bútorra vagy konyhai gép beépítésére, cseréjéhez, vagy akár a melegvíz-rendszer korszerűsítésére vagy cseréjére.