„Valószínűtlen, hogy bármelyikünk is megéli 2060-at” – Nobel-díjas tudós árulta el: ekkor halhat ki az emberiség

Az elméleti fizikus szerint közeleg a vég, aggasztó jövőképet lát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.24. 17:30
emberiség tudósok kihalás

Rengeteg ember aggódik a jövő miatt, hiszen a természet és a föld egyre csak romló állapota, a rohamosan fogyó erőforrások fékezhetetlen felhasználása és a rémisztő társadalmi nemtörődömség miatt egyre közelebb kerül az emberiség kihalásának napja – ami egy elméleti fizikus szerint jóval hamarabb eljön, mint hinnénk.

Egy tudós elárulta, mikorra halhat ki az emberiség 
Fotó: Pixabay/Filip Dukanic

A Nobel-díjas David Gross a jelenleg is a fejünk fölött lebegő nukleáris fenyegetettség, illetve a mesterséges intelligencia tükrében nyilatkozott arról, hogy szerinte mikor hal ki az emberiség – egészen felkavaró, amit mondott.

A szakember szerint nagyon valószínűtlen, hogy bármelyikünk is megéli 2060-at.

David Gross ismertette, hogy minden évben 1 százalék az esélye annak, hogy nukleáris háború lesz. Ez kevésnek tűnhet, de valójában nagyon is aggasztó, főleg, hogy a tudós szerint ez valójában inkább 2 százalék már, ami azt jelenti, hogy még nagyjából 35 éve lehet hátra az emberiségnek – írja a LadBible.

Van remény az emberiség számára?

A 85 esztendős szakember azt is elmondta, hogy jelenleg 9 nukleáris nagyhatalom van, ami nagyon sok, ráadásul nehéz lesz bárkinek is ellenállnia a mesterséges intelligenciának, hiszen az AI gyorsan tud döntéseket hozni nagyon nehéz helyzetekben is, ez pedig megkönnyítené a döntéshozók feladatát – ettől függetlenül pozitívan zárta a gondolatait David Gross, hiszen szerinte az emberek csinálták a nukleáris fegyvereket, így meg is tudjuk állítani azokat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
