„Valószínűtlen, hogy bármelyikünk is megéli 2060-at” – Nobel-díjas tudós árulta el: ekkor halhat ki az emberiség

Rengeteg ember aggódik a jövő miatt, hiszen a természet és a föld egyre csak romló állapota, a rohamosan fogyó erőforrások fékezhetetlen felhasználása és a rémisztő társadalmi nemtörődömség miatt egyre közelebb kerül az emberiség kihalásának napja – ami egy elméleti fizikus szerint jóval hamarabb eljön, mint hinnénk.

Egy tudós elárulta, mikorra halhat ki az emberiség

A Nobel-díjas David Gross a jelenleg is a fejünk fölött lebegő nukleáris fenyegetettség, illetve a mesterséges intelligencia tükrében nyilatkozott arról, hogy szerinte mikor hal ki az emberiség – egészen felkavaró, amit mondott.

A szakember szerint nagyon valószínűtlen, hogy bármelyikünk is megéli 2060-at.

David Gross ismertette, hogy minden évben 1 százalék az esélye annak, hogy nukleáris háború lesz. Ez kevésnek tűnhet, de valójában nagyon is aggasztó, főleg, hogy a tudós szerint ez valójában inkább 2 százalék már, ami azt jelenti, hogy még nagyjából 35 éve lehet hátra az emberiségnek – írja a LadBible.

Van remény az emberiség számára?

A 85 esztendős szakember azt is elmondta, hogy jelenleg 9 nukleáris nagyhatalom van, ami nagyon sok, ráadásul nehéz lesz bárkinek is ellenállnia a mesterséges intelligenciának, hiszen az AI gyorsan tud döntéseket hozni nagyon nehéz helyzetekben is, ez pedig megkönnyítené a döntéshozók feladatát – ettől függetlenül pozitívan zárta a gondolatait David Gross, hiszen szerinte az emberek csinálták a nukleáris fegyvereket, így meg is tudjuk állítani azokat.