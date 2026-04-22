Ez hihetetlen: minden hatodik halálesetért a szennyezés felel

A levegőben, a vízben, sőt még az ételeinkben is jelen van – és komoly hatással van az egészségünkre és a jövőnkre. A Föld napja alkalmából érdemes egy pillanatra megállni, és szembenézni a valósággal: a környezetszennyezés már nem távoli probléma, hanem a mindennapjaink része. Gondoltad volna, hogy minden hatodik halálesetért a szennyezés felel: a mérgező levegő, a szennyezett víz és a talaj évente 9 millió ember halálát okozza világszerte.

Csökkentsük a hulladékot, használjunk kevesebb műanyagot, és válasszuk a fenntartható közlekedést. Ne csak a Föld napja alkamából!

Föld napja: többet tehetünk a környezetünkért, mint gondolnánk

Bekövetkezett halálozások száma mellett elenyészik a közúti balesetben, HIV-ben, maláriában, tuberkulózisban, drogtúladagolásban vagy alkoholizmus miatt elhunytak száma. De nem kell messzire mennünk, akár a saját háztartásunkban is elég körülnézni. A tányérainkon is ott a műanyag: a mikroműanyagok már bekerültek a táplálékláncba, így a talajból és a vízből az emberi szervezetbe is eljutnak. Ezeket az apró szemcséket nemcsak belélegezzük, hanem az élelmiszerekkel és az ivóvízzel is a szervezetünkbe kerülnek, ami hosszú távon gyulladásokat vagy akár rákos megbetegedéseket is okozhat. Sőt, míg régen ez elképzelhetetlen volt, mára már a hazánkban is nyugodtan tudunk termeszteni banánt vagy déli gyümölcsöket. Erre a globális felmelegedés és a környezetváltozás miatt van lehetőség. A szennyeződés szintjét mutatja az is, hogy már nem csak a bolygónkat jellemzi a drámai helyzet, hanem a környező világűr is tele van hulladékkal. Jelenleg körülbelül 8-12 ezer tonna űrszemét kering a Föld körül.

Képzeld mi lenne, ha eltűnnénk? Egyszerűen és elképesztő gyorsasággal, néhány évtized alatt a természet visszahódítaná a városokat. Így érdemes tennünk a környezetünkért: például érdemes kerülni a fast fashion termékek vásárlását! Hiszen a divatipar az egyik leginkább vízigényes ágazat. Egyetlen pamutpóló gyártásához nagyjából 2700 liter víz szükséges, ami egy átlagember számára több mint két évnyi ivóvíznek felel meg. A termékek többsége szintetikus anyagból, például poliészterből készül, ami nem bomlik le, és mosás közben mikróműanyagokat bocsát ki, amelyek jelentős része tisztítás nélkül kerül a természetes folyókba. Ez alól nem kivétel sem a Duna, sem pedig a Tisza. A Duna évente csaknem 1500 tonna mikroműanyagot szállít. A Tisza néha még ennél is szennyezettebb a külföldről érkező hulladék miatt. Sokkoló, hogy a fast fashion ruhákat átlagosan csak 7-10 alkalommal hordják, mielőtt kidobnák. Másodpercenként egy teherautó: világszerte minden másodpercben egy teherautónyi textilhulladék kerül a szeméttelepekre vagy égetőkbe. Arról nem beszélve, hogy az alacsony árakat gyakran a fejlődő országokban dolgozók rendkívül alacsony bérével és veszélyes munkakörülményeivel érik el. Tehát, ha tudatosabban szeretnél élni, válaszd inkább a használt ruha boltokat, vagy válaszd a ruhacserés eseményeket, ahol a megunt darabok gazdát cserélnek. Ráadásul ezek remek közösségi események és ingyenesek is.