Felfedte a szakértő az emberiség állítólagos kihalásának sötét valóságát

Annak ellenére, hogy Bill Gates, a Microsoft társalapítója 120 milliárd dolláros vagyonát jelentős részben a klímaváltozás elleni küzdelemre fordította, nemrégiben azt állította, hogy nem ez fog az emberiség pusztuláshoz vezetni.

Az emberiség számára már nem a klímaváltozás a legfenyegetőbb – Fotó: Freepik – illusztráció

Az emberiség hamarabb pusztíthatja el saját magát, mint a klímaváltozás

Ehelyett a világ vezetőit arra ösztönzi, hogy egészségügyi és szegénységi problémákra összpontosítsanak. Gates szerint az Egyesült Nemzetek „végítélet-jellegű kilátásai” túlságosan a rövid távú problémákra koncentrálnak ahelyett, hogy a jelenben az emberek életminőségének javítására törekednének.

Szakértők azóta ismertették azt a sötét valóságot, hogy a Föld lakói sokkal valószínűbben hozhatják létre saját pusztulásukat, mielőtt a klímaváltozás ezt megtenné. Több, az úgynevezett „egzisztenciális kockázatokat” elemző tudós szerint jelenleg a nukleáris háború jelenti a legnagyobb veszélyt számunkra és az otthonunknak nevezett bolygóra.

A klímaváltozás évtizedek alatt bontakozik ki, míg a nukleáris támadásnak hatalma van arra, hogy néhány óra alatt véget vessen a civilizációnak

– nyilatkozta dr. Rhys Crilley, a skót Glasgow-i Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakértője.

Bár a nukleáris apokalipszis mindig is rejtőzködő fenyegetés volt, a szakértők egyre nagyobb aggodalommal figyelik, mivel a fegyverek alkalmazása már nem elképzelhetetlen.

Ezek a kockázatok nem elméletiek: a fegyverek léteznek, a nukleáris államok közötti feszültség fokozódik, és úgy tűnik, hogy a nukleáris fegyverekkel rendelkező államok egyre inkább hajlandók erőszakot alkalmazni céljaik eléréséhez, miközben nukleáris fenyegetéssel élnek. Emellett tudjuk, hogy balesetek és félreértések előfordulnak, és a hidegháború idején is nagyrészt a szerencsén múlt, hogy nem tört ki nukleáris konfliktus

– folytatta dr. Crilley.

Még egy kisebb konfliktus is képes lenne arra, hogy összeomoljon a globális élelmiszer-ellátás, és két év alatt kétmilliárd ember éhhalálát okozza – számolt be róla az Unilad.

Számomra világos, hogy a nukleáris háború megelőzése az emberiség legfontosabb feladatai közé tartozik

– zárta sorait a szakértő.