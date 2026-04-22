Ma van a Föld napja: te tudod, hogy miért?

Az ötletet John McConnell vetette fel 1969-ben egy UNESCO konferencián, San Franciscóban. A Föld napját első ízben 1970. március 21-én tartották, ami az északi féltekén a tavasz első napja. Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 22-én mozgalmat indított a Föld védelmében, és megalapította az Earth Day Network-ot (Föld Napja Hálózat). Azóta az alternatív energiaforrások kutatója és szakértője lett. Már mozgalmának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél több szervezet vesz részt benne. A következő jelentős esemény a Föld Napja Nemzetközi Hírközpont megalakulása volt 1989-ben Kaliforniában, ettől kezdve havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába, hogy sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját az egész világon - olvasható a Wikipédián. A Föld napját ma már több, mint 190 országban tartják, Magyarországon pedig 1990 óta rendezik meg.

Ezen a napon született Tisza István

Méghozzá 1861-ben. 1877-től a berlini, a heidelbergi és a budapesti egyetemen végezte jogi tanulmányait. 1897-ben a király grófi rangra emelte. Ebben az időben tudományos dolgozatokat is publikált közgazdasági, közjogi és pénzügyi témakörökből. 1910. februárjában, a koalíciós kormány bukása után új kormánypártot alapított Nemzeti Munkapárt néven. Az 1910. évi választásokon pártja nagy győzelmet aratott, ő pedig képviselői mandátumot szerzett. 1912. májusában elfoglalta a képviselőház elnöki tisztségét, 1913-ban pedig másodszor is kinevezték miniszterelnökké. 1918. októberében négy katonaruhába öltözött fegyveres a kora esti órákban behatolt Hermina úti villájába, és szóváltás közben lelőtte.

Egy magyar Nobel-díjas is született ezen a napon

Bárány Róbert, a magyar származású Nobel-díjas svéd orvos 1876-ban szintén ezen a napon született. Bécsben szerzett orvosi diplomát, majd hadikórházban dolgozott, orosz hadifogságba került majd a Vöröskereszt segítségével szabadult 1916-ban, és ebben az évben átvehette az 1915-ben neki ítélt orvosi Nobel-díjat. Az elismerést az belső fülben lévő egyensúlyszerv fiziológiájával és kórtanával kapcsolatos munkáival érdemelte ki.