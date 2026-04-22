Ma van a Föld napja: te tudod, hogy miért?
Ilyenkor különféle eseményekkel hívják fel a figyelmet a természeti kincseink megóvására. De miért pont ezen a napon, mi történt április 22-én? Ezt érdemes tudni a Föld napjáról.
Az ötletet John McConnell vetette fel 1969-ben egy UNESCO konferencián, San Franciscóban. A Föld napját első ízben 1970. március 21-én tartották, ami az északi féltekén a tavasz első napja. Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 22-én mozgalmat indított a Föld védelmében, és megalapította az Earth Day Network-ot (Föld Napja Hálózat). Azóta az alternatív energiaforrások kutatója és szakértője lett. Már mozgalmának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél több szervezet vesz részt benne. A következő jelentős esemény a Föld Napja Nemzetközi Hírközpont megalakulása volt 1989-ben Kaliforniában, ettől kezdve havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába, hogy sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját az egész világon - olvasható a Wikipédián. A Föld napját ma már több, mint 190 országban tartják, Magyarországon pedig 1990 óta rendezik meg.
Ezen a napon született Tisza István
Méghozzá 1861-ben. 1877-től a berlini, a heidelbergi és a budapesti egyetemen végezte jogi tanulmányait. 1897-ben a király grófi rangra emelte. Ebben az időben tudományos dolgozatokat is publikált közgazdasági, közjogi és pénzügyi témakörökből. 1910. februárjában, a koalíciós kormány bukása után új kormánypártot alapított Nemzeti Munkapárt néven. Az 1910. évi választásokon pártja nagy győzelmet aratott, ő pedig képviselői mandátumot szerzett. 1912. májusában elfoglalta a képviselőház elnöki tisztségét, 1913-ban pedig másodszor is kinevezték miniszterelnökké. 1918. októberében négy katonaruhába öltözött fegyveres a kora esti órákban behatolt Hermina úti villájába, és szóváltás közben lelőtte.
Egy magyar Nobel-díjas is született ezen a napon
Bárány Róbert, a magyar származású Nobel-díjas svéd orvos 1876-ban szintén ezen a napon született. Bécsben szerzett orvosi diplomát, majd hadikórházban dolgozott, orosz hadifogságba került majd a Vöröskereszt segítségével szabadult 1916-ban, és ebben az évben átvehette az 1915-ben neki ítélt orvosi Nobel-díjat. Az elismerést az belső fülben lévő egyensúlyszerv fiziológiájával és kórtanával kapcsolatos munkáival érdemelte ki.
Az atombomba egyik atyja is ezen a napon látta meg a napvilágot
J. Robert Oppenheimer amerikai elméleti fizikus, 1904-ben ugyancsak ezen a napon született. A Manhattan terv tudományos igazgatójaként jelentős szerepet játszott az első amerikai atombomba kifejlesztésében. A sajtó az atombomba bevetése és a fegyver létezésének, valamint fejlesztési történetének nyilvánosságra kerülése után az „Atombomba atyja”-ként kezdte emlegetni.
Négy budapesti helyszínen várják ma a véradókat
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 10:00-15:00 óra között az EPAM Systemnél (1082. Budapest, Bókay u. 44-46.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
Felhős, de időnként napos időnk lesz ma
A koponyeg.hu szerint szerdán hosszabb napos időszakok mellett időnként gomolyfelhők zavarják a napsütést, amelyek észak felől érkeznek. Csapadék leginkább az északkeleti tájakon fordulhat elő. A hőmérséklet délután 15–17 fok körül mozoghat.
Forgalomkorlátozás lesz a IX. kerületben
A rendőrség tájékoztatása szerint egy labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2026. április 22-én Budapest IX. kerületében. Tilos megállni 6 órától 22 óráig az Albert Flórián út mindkét oldalán a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között.
Fantasztikus hárfaballadát hallhat ma a közönség a Müpában
Ha szerda akkor Hangulatkoncert. 17 órás kezdettel az Üvegteremben a klasszikus műfajok fiatal képviselői adnak randevút a Müpába betérő, zenére vágyó publikumnak. A Hangulatkoncertek sorozatában a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói mutatkoznak be hétről hétre, hogy tudásuk legjavát adva bizonyítsák tehetségüket és elhivatottságukat a nagyközönségnek. A mai napon egy hárfaballada lesz ingyenesen meghallgatható Edgar Allan Poe „Az áruló szív” című műve alapján. A koncertről itt lehet többet megtudni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre