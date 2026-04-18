Megállíthatatlan: a szegedi dómnál is nagyobb aszteroida közeledik

Hivatalos tájékoztatást adott ki a NASA. Két, jóval kisebb aszteroida is közeledik.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.04.18. 18:00
Nem lesz hiány égi objektumokban április 18-án a Föld körül – derül ki Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának tájékoztatásából. Ám míg a 27 méteres 2026 GM1 alig 1,33 millió kilométerre, a 12 méteres 2026 GR2 pedig 2,95 millió kilométerre, addig a szegedi dómnál is nagyobb, 85 méteres 2026 FJ6 azonosítójú aszteroida mintegy 6,04 millió kilométerre közelíti meg a kék bolygót szombaton.

A 85 méteres 2026 FJ6 azonosítójú aszteroida április 18-án 6,04 millió kilométerre halad el a Föld mellett
A 85 méteres 2026 FJ6 azonosítójú aszteroida április 18-án 6,04 millió kilométerre halad el a Föld mellett (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

25-ször közelebb lesz hozzánk a 85 méteres aszteroida, mint a Nap

Bár a NASA által jelzett 6,04 millió kilométeres távolságra sokan legyintenek, az valójában csak földi mércével mérve tűnik nagynak. A meleget és fényt adó Nap például 150 millió kilométere található a Földtől, így a 85 méteres aszteroida 25-ször közelebb lesz a bolygónkhoz április 18-án, szombaton.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu