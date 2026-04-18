Megállíthatatlan: a szegedi dómnál is nagyobb aszteroida közeledik

Nem lesz hiány égi objektumokban április 18-án a Föld körül – derül ki Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának tájékoztatásából. Ám míg a 27 méteres 2026 GM1 alig 1,33 millió kilométerre, a 12 méteres 2026 GR2 pedig 2,95 millió kilométerre, addig a szegedi dómnál is nagyobb, 85 méteres 2026 FJ6 azonosítójú aszteroida mintegy 6,04 millió kilométerre közelíti meg a kék bolygót szombaton.

25-ször közelebb lesz hozzánk a 85 méteres aszteroida, mint a Nap

Bár a NASA által jelzett 6,04 millió kilométeres távolságra sokan legyintenek, az valójában csak földi mércével mérve tűnik nagynak. A meleget és fényt adó Nap például 150 millió kilométere található a Földtől, így a 85 méteres aszteroida 25-ször közelebb lesz a bolygónkhoz április 18-án, szombaton.