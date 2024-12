Bertha Lívia fimjéről Rófusz Ferenc, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar rajzfilmrendező is elismeréssel beszélt és gratulált a rendezőnek

(Fotó: Fodor Erika)

A legpompásabb emberi elme

Egy zseni, aki felpörgette világot, s akit a huszadik század emberének választottak. Neumann János világhírű matematikus története Budapesttől Princetonon és Los Alamoson át Washingtonig. Visszaemlékezések, interjúk és kordokumentumok segítségével ismerhetjük meg korának egyik legkülönlegesebb tudósát, aki elsőként hasonlította össze a számítógépet az ember agy működésével, s aki mindenkinél korábban ismerte fel, hogy a matematika a számítógéppel felfegyverkezve megváltoztathatja a világot.

Fotó: Szappanos Éva

Megjelenik a Johnniac is

„A legpompásabb emberi elme című dokumentumfilm a legnagyobb tengerentúli tudománytörténeti gyűjteményekben felelhető dokumentumok, illetve Neumann János lánya, Marina von Neumann Whitman apjával kapcsolatos személyes emlékei, és számos különleges archív felvétel felhasználásával készült. A film Neumann János budapesti, európai és amerikai életét, valamint legfontosabb felfedezéseit mutatja be. A film alkotócsapata Budapesttől Los Alamoson át Washingtonig forgatott, számos nemzetközi hírű tudományos intézményben, magyar, amerikai és angol szakértők közreműködésével.” A filmben részletek hallhatóak abból a különleges hangfelvételből is, amelyben Neumann János beszél a Voice of America magyar nyelvű adásában, egy évvel halála előtt. Emellett látható az az egyetlen róla fennmaradt mozgóképi felvétel is, amely 1953-ban az NBC televízió stúdiójában készült. A filmben felvillan majd a róla elnevezett „Johnniac” nevű számítógép is, melynek megépítését több másik számítógép mellett szintén Neumann János kezdeményezte, de ez az egyetlen, mely máig szinte teljes épségében fennmaradt.