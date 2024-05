Világszenzáció: így követi a fényt a túrkevei teknősrobot

Kazettás magnóval vezérelt számítógép, Commodore-64, Mickey-80 és egy műteknősbéka formájú robotot állítottak ki a Neumann János Társaság a School-Computer tárlaton. Retró hangulatban, világritkaságokat láthatnak a látogatók ezen a kiállításon, amely a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre az informatikát oktató tanárok tiszteletére és Neumann János 120 éves évfordulójára. A megnyitó előtt a Metropolnak külön tárlatvezetést tartott Képes Gábor muzeológus a Neumann János Társaság vezetője.

Képes Gábor a Neumann János Társaság vezetője személyesen tart tárlatvezetést iskolai csoportoknak az informatikai oktatás kezdeteiről. Fotó: Oszlányi Gyöngyvér

Mindenképpen világszenzáció lesz ez a kiállítás, mert átfogóan mutatja be az iskolai számítógépek fejlődését az elmúlt 50 évből. Igazi ritkaságok láthatók ezen a tárlaton.

– mondta lapunknak Képes Gábor, aki részletesen bemutatta a közel negyven éves gépeket és mesélt a történetükről is.

Az új kiállítótérben látható a School-Computer - a digitális kultúra kezdetei a közoktatásban tárlat. Fotó: Nickmann László

Piarista szerzetes hitt a számítógép jövőjében

Kovács Mihály piarista szerzetes tanár, már az ötvenes években informatikát tanított a gyerekeknek, saját készítésű logikai építőkészletével, amely még bolti forgalomban is kapható volt. A játékon a "farkas, kecske és káposzta és gazda" játékot is össze lehetett állítani. Huzalokkal kellett logikai helyzeteket megoldani a tanulóknak. A Mikromat nevű játék, ami ezen a tárlaton látható, ma már felbecsülhetetlen emlék a tudomány világában.

Kovács Mihály piarista szerzetes Mikromat építőkészlete, amelyet Woynarovich Ferenc tervezett 1966-67-ben. Fotó: Oszlányi Gyöngyvér

Mit keres egy teknősbéka a számítógépek világában?

Robotgépet már a Csillagok háborúja film előtt tervezett egy magyar középiskolai tanár. Simon László Túrkevén készített egy robotot, amely a fényt követte. A robot formája pedig egy teknősbékára hasonlított. Ezen a kiállításon az eredeti túrkevei teknős, a tervező örökösének köszönhetően is látható, ami a világszenzáció a számítógép világában. Ahogyan az egy Kilobyte memóriával rendelkező asztalméretű számológép konfigurációja is, már a hetvenes években egymillió forintba került. Ezeken lehetett játszani szópókert és a híres akasztott ember játékot.

A híres túrkevei teknősbéka, a tervező lánya, Simon Gabriella adományozta az alapítványnak. Fotó: Oszlányi Gyöngyvér

A világ első személyi számítógépe is látható

A kiállításon sok iskolai számítógépet mutatnak be a nyolcvanas évekből. Ilyen például az első személyi számítógép, a HT- 1080Z és az amerikai TRS-80 modell is, amely egyenesen Ausztráliából érkezett. Elképesztő, hogy sok gép 16 kilobyte memóriával rendelkezett, amelyen a mai programozók csak kacagnának, hiszen most 8 gigabyte is lassan kevés. De a nyolcvanas évek korszakalkotó fallabda játékához pont elegendő volt. Ezen a gépen tanították a BASIC programozási nyelvet a gyerekeknek, amelyet a magyar matematikus Kemény János készített 60 évvel ezelőtt. A tárlaton további kultikus iskolai számítógépek is láthatók, a híres Primo, a Videoton Tv komputere, és a Commodore 64.

A titokzatos mikroszámítógép, a Mickey 80 és a Lukács testvérek által tervezett Home Lab replikája, amelyet Nagy Attila eredeti alkatrészekből állított össze. Fotó: Oszlányi Gyöngyvér

Replika és újra tervezés

A Lukács testvérek a nyolcvanas években kezdtek el számítógépeket tervezni. Az ő találmányuk lett a Home Lab és annak gyári változata az Aircomp, amelyekből összesen 100 darab készült. A mostani tárlatra pedig replikákat készített ezekből a kultikus gépekből Nagy Attila edelényi mérnök. A kiállításon látható még a Mickey 80-as mikroszámítógép, amiről néhányan azt gondolták, hogy katonai kémgép.

A kiállítás igazi időutazás azoknak, akiket érdekel a számítógép világa. A Neumann Társaság igazgatója Képes Gábor pedig diákcsoportoknak, egyéni látogatóknak tart tárlatvezetést előzetes bejelentkezéssel. A School-Computer, a digitális kultúra kezdetei a közoktatásban kiállítás a Neumann Társaság székhelyén, a Báthory utca 16-ban látogatható egészen október végéig.

A kiállításhoz egy virtuális tudástár is készült, schoolcomputer.ajovomultja.hu címmel.

