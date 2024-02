Biztos olvastad a könyveit, de ezeket talán te sem tudtad róla

Sokan hiszik róla, hagy magyar volt

Köszönhetően a filmeknek, pontosabban azok szinkronjának, Verne Gyuláról sokan hiszik azt, hogy magyar volt, holott Jules Gabriel Verne egy francia író, aki 196 éve ezen a napon, vagyis február 8-án született Nantes-ben. Olyan kultikus könyveket köszönhetünk neki, mint az Utazás a Föld középpontja felé, Nemo kapitány, A rejtelmes sziget, a Grant kapitány gyermekei, a Kétévi vakáció vagy a Nyolcvan nap alatt a Föld körül. Ezen művek közül többet meg is filmesítettek. Apja ügyvédnek szánta, de Jules nem érdeklődött az ügyvédi pálya iránt, és bár elvégezte a jogot, soha nem praktizált. Szerette a kalandokat, a természettudományokat, és a „fény városában”, Párizsban szeretett volna élni akkor is, amikor apja megfenyegette, megvonja tőle az anyagi támogatást. Eleinte sokat nélkülözött, és mindenféle munkát elvállalt, a maradék idejében pedig színműveket és operaszövegeket is írt, kevés sikerrel. Id. Alexandre Dumas azonban biztatta, és ez sokat jelentett a számára. Első komolyabb sikerét az Öt hét léghajón című művel érte el, amely 1862 karácsonyára jelent meg, és ennek révén anyagilag is rendbe jött. Ezt követően egyre-másra megjelent regényei óriási sikert arattak otthon és külföldön egyaránt. A könyveiben – amiből van jó pár – említett száznyolc terv és találmány döntő többségét mára már megvalósították.

A számítógép atyja 67 éve hunyt el

Neumann János világhírű matematikus, a számítógép kifejlesztője 67 éve, 1957 február 8-án hunyt el. A zsidó származású, bár nemesi címet szerzett családból való Neumann a harmincas években emigrált az Egyesült Államokba. Princetonban, a mérnöktovábbképző intézetben matematikaprofesszor lett, majd részt vett az amerikai atombomba elkészítésében, amely rengeteg számítást igényelt. Egy évvel később már Pennsylvaniában igazgatott egy hadászati számítógépprojektet, amelyet másodpercenként ezer művelet sebességűre terveztek. Neumann ezután haláláig együtt dolgozott ottani kollégájával, Herman Goldstine matematikussal. Többek közt megalkották az IAS- vagy Neumann-gépet, amely sokkal gyorsabban számolt bármelyik korabeli számítógépnél, felépítése pedig nagyjából megegyezett a mai modern számítógépekével, így joggal tartják ezt a mai gépek ősének. Neumann élete végéig, halálos betegen is dolgozott. Tüdőrákban halt meg.

15 éve gyilkolták meg Marian Cozmát

2009. február 8-án, Veszprémben gyilkosság áldozata lett Marian Cozma román válogatott kézilabdázó. Aznap hajnalban egy lokál előtt szíven szúrták, a segítségére siető két klubtársa (Ivan Pešić horvát és Žarko Šešum szerb) is megsérült. Az elkövetőket az osztrák rendőrség még aznap este elfogta. 2011. június 23-án a Cozma-gyilkosság első- és másodrendű vádlottját, Raffael Sándort és Németh Győzőt életfogytig tartó fegyházra ítélték, a harmadrendű vádlott, Sztojka Iván húszévi fegyházbüntetést kapott. 2012. április 27-én Raffael és Németh büntetését 18 évre, Sztojkáét 8 évre csökkentették, ami országos felháborodást váltott ki.

