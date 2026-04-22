Tényleg eggyé válnak a kontinensek: valóság lesz David Guetta és Usher klipfantáziája, a szuperkontinens

Április 22-én ünnepeljük a bolygónkat, de mennyit tudunk róla igazából? Emlékszel még David Guetta és Usher Without You című slágerének videóklipjére? Miközben a tömegek buliznak, addig a kontinensek megindulnak, és látványosan egyesülnek egy szuperkontinens formájában, megszüntetve az emberek közötti távolságot. Ami akkor egy számítógépes trükk volt, az a tudomány jelelnegi álláspontja szerint a Föld jövője. A Föld napja alkalmából most összegyűjtöttünk 5 tényt, amitől talán más szemmel nézel majd erre a csodálatos bolygóra.

1. A kontinensek folyamatos mozgásban vannak, évente körülbelül 1,5 centimétert mozdulnak el. Mindez azt jelenti, hogy 250 millió év múlva össze fognak érni, akárcsak David Guetta és Usher Without You című dalának klipjében, és a Földön ismét kialakul egy szuperkontinens.

2. Jelenlegi tudásunk szerint ez a bolygó az egyetlen, ahol lemeztektonika működik. Ez azt jelenti, hogy a felszínt alkotó kőzetlemezek folyamatosan mozgásban vannak, ez nemcsak a kontinensek vándorlását okozza, de a bolygó hőmérsékletének szabályozásában is fontos szerepet játszik.

3. Ha az összes sót kivonnák az óceánokból és szétterítenénk a kontinenseken, akkor akár 152 méter vastag sóréteg borítaná a szárazföldet.

4. A Föld rengeteg növény, állat és más létforma otthona. Egyes becslések szerint ez számokban azt jelenti, hogy 8,7 millió faj lakik itt, amelynek mintegy 70 százaléka rovar.

5. Bár abban a tudatban éljük a mindennapjainkat, hogy egy nap 24 órából áll, azonban ez a valóságban picit bonyolultabb. Földünk valójában 23 óra, 56 perc és 4 másodperc alatt fordul meg a tengelye körül. Azt a plusz időt a Naphoz viszonyított mozgás miatt adták hozzá.