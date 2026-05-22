Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt 70 éves férfit
Otthonából tűnt el. A 70 éves eltűnt férfit nagy erőkkel keresi a rendőrség.
Tegnap távozott el otthonából, de nem tudni merre ment. Az eltűnt H. Béla ügyében nyomoz a rendőrség.
Eltűnt H. Béla - Nagy erőkkel keresi a rendőrség
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/187/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó H. Béla ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 70 éves férfi 2026. május 21-én reggel 8 óra 30 perc körül a XVII. kerületi lakóhelyéről ismeretlen helyre távozott, írja a Police.hu. A rendőrök jelenleg is keresik.
H. Béla körülbelül 175 cm magas, ősz hajú, ősz bajsza és kék szeme van. Eltűnésekor kék-fehér csíkos galléros pólót, farmernadrágot és barna bőrcipőt viselt.
Az eltűnt férfiról a képet IDE kattintva lehet megtekinteni!
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki H. Béla tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre