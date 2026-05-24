Ezt biztosan nem tudta - mutatjuk a hatalmas utat a titkos erdei mozgólépcsőtől egészen az óriásokig

Ma már természetes dolog, hogy a plázákban és állomásokon mozgólépcsővel haladunk fel és le, de gondoltad volna, hogy az első mozgólépcső Budapesten 95 éve jelent meg? És azt tudtad, hogy pénzért lehetett használni az első kültéri mozgólépcsőt? A budapesti mozgólépcsők története tele van érdekességekkel, mi pedig megmutatjuk milyen technológiai fejlődéssel jutottunk el a fás szerkezetetektől az energiatakarékos, csendes mozgólépcsőkig!

A Nyugati (Marx) tér, a metróállomás mozgólépcsője Fotó: Magyar Rendőr / Fortepan

Az első mozgólépcső – Corvin Áruház

1931-ben indult el az ország legelső, akkor még fából készült mozgólépcsője. Az áruház is luxusnak minősült akkoriban, de hogy egy mozgólépcsőn közlekedjenek az emberek, az akkor hihetetlennek tűnt. A Blaha Lujza tér ebben az időben a város egyik legforgalmasabb pontja volt, így igényelte a modernitást. A második világháború alatt ez a fás szerkezet megsemmisült és az áruház 70. évfordulójára építettek be új mozgólépcsőket.

A háború után megsemmisült az eredeti mozgólépcső Fotó: Bauer Sándor / Fortepan

Az első kültéri mozgólépcső – Hűvösvölgyi teszt

Amikor a budapesti metrók bevezetését elkezdték tervezni az 50-es években (ekkor természetesen a földalatti már rég közlekedett), a mérnökök még nem tudták hogyan fognak az utasok lejutni a föld alatti megállókba, ezért egy tesztpályára volt szükségük. 1956-ban Hűvösvölgyben, a mai Gyermekvasút végállomásánál építettek fel egy kültéri mozgólépcsőt, amit a szabad ég alatt teszteltek évekig. Mindössze 20 méter hosszú volt, de az emberek a csodájára jártak a különleges szerkezetnek, amiért még fizetni is kellett: 14 másodpercnyi utazásért 30 fillért. A mozgólépcsőt 1973-ban elbontották, mert nem volt rá szükség. Ezt követően már éles helyzetben, a metrómegállóknál használhatták a lakosok az új mozgólépcsőket.

Az egykori Úttörővasút végállomásán tesztelték a mozgólépcsőket Fotó: UVATERV / Fortepan

A metró-korszak berobbanása

Az M2-es metró 1970-es átadásakor a vonalon szovjet gyártmányú mozgólépcsőkkel lehetett az állomásokra lejutni. Az M3-as és M4-s metróvonalak kiépülésével folyamatosan fejlődtek a mozgólépcsők, 1976-ban a hármas vonalon hosszabb és nagyobb kapacitású szerkezetekkel utazhattunk, míg a legújabbnál modern, energiatakarékos mozgólépcsők jelentek meg. A hetvenes évekbeli debütálással a lakosságnak meg kellett tanulnia a mozgólépcsőzés aranyszabályait is, hogy balesetmentesen tudja mindenki használni utazása során a mozgólépcsőket.