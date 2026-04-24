Zakatol a boldogság: világrekorder a budai hegyek között

Sokan csak „Úttörővasútként” emlegetik, de a Gyermekvasút már régen kinőtte a múltját. Tudtad például, hogy 2015-ben bekerült a Guinness-rekordok könyvébe is? Ez ugyanis a világ leghosszabb olyan vasútvonala a maga 11,7 kilométerével, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot is kizárólag gyermekek látják el! De van még egyéb érdekesség is!

A máig töretlen népszerűségnek örvendő Széchenyi-hegyi Gyermekvasút ehgyik szerelvénye a Szépjuhászné (Ságvári liget) állomáson

Fotó: FŐMTERV / Domonkos Endre / Fortepan

A vasút építése szinte pontosan 78 évvel ezelőtt, 1948. április 11-én kezdődött el. Az első, három kilométeres szakaszt mindössze néhány hónap alatt rántották fel, a teljes vonalat pedig 1950-ben adták át a forgalomnak. A legizgalmasabb szakasz egyértelműen a Hárs-hegyi alagút, ahol a szerelvények egy közel 200 méter hosszú sötét járaton dübörögnek át. Nem véletlenül ez az egyik legkedveltebb része az utazásnak – legyen szó gyerekről vagy felnőttről.

További jó hír, hogy a Gyermekvasút jelenleg is aktívan közlekedik! A tavaszi szezonban munkanapokon általában óránként, hétvégente és ünnepnapokon pedig ennél sűrűbben, 40-50 percenként indulnak a járatok Széchenyi-hegy és Hűvösvölgy között. Sőt, legközelebb éppen április 25-én és 26-án különleges nosztalgia motorkocsik is sínre futnak, hogy még extrább legyen az utazás élménye.

Ezért utazz egyszer a Gyermekvasúttal – ha még nem tetted volna

Gyerekek a parancsnokok: A 10-14 éves kisvasutasok komoly vizsga után, tűpontos fegyelemmel irányítják a vonatokat – látni őket munka közben önmagában is élmény.

A fapados kocsik és a dízelmozdonyok hangja visszarepít az időben. Természet közelsége: A Normafa, a János-hegy és a Vadaspark mind csak egy megállóra van.

A fapados kocsik és a dízelmozdonyok hangja visszarepít az időben. Természet közelsége: A Normafa, a János-hegy és a Vadaspark mind csak egy megállóra van.

Egészen friss információ a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúttal kapcsolatban, hogy:

idén nyártól egy vadonatúj, nyitott panorámakocsival is kiegészül a flotta.

A történelmi tehervagonból átalakított járgány egészen új utazási élményt kínál amellett, hogy a Budai-hegység panorámájának fotózására is csábítja még azokat is, akik esetleg korábban már utaztak a Gyermekvasúttal.

Zakatolj vissza velünk a múltba a Gyermekvasútról összeállított galériánk segítségével, amihez a Fortepan képeiből válogattunk!