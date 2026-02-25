Gönczi Gábor fontos kéréssel állt elő – Videó
Kiemelkedő dologban kér figyelmet a TV2 műsorvezetője.
Miközben a háborúpártiak paktumot kötöttek Magyar Péterrel Münchenben arról, hogy őt támogatják a magyar választásokon, mert akkor Magyarországot is fel lehet használni a háborúban, és Kijevben döntötték: folytatják a háborút, Gönczi Gábor fontos kéréssel fordult az emberekhez.
Gönczi Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy mindannyian megkaptuk a Nemzeti Petíciót a postaládánkba, három kéréssel.
Ezekben a hetekben, amikor látjuk, hogy mi történik a Barátság kőolajvezetékkel, látjuk, mi történik abban az esetben, ha az ügyeinket nem a jelenlegi nemzeti kormány irányítja, nem azon folyamatok mentén, melyekben mi jelenleg hiszünk, akkor könnyen elveszhet a pénzünk, de ami még ennél is rosszabb, még háborúba is sodródhatunk
– figyelmeztet Gönczi Gábor, aki azt kéri, töltsük ki és küldjük vissza a Nemzeti Petíciót.
Nézd meg Gönczi Gábor videóját!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre