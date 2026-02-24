Az ukrán üzemeltető is elismerte: működőképes a Barátság kőolajvezeték
Kijev politikai döntése értelmében mégsem indítják újra a Magyarország felé tartó kőolajszállítást. A Tisza Párt eközben cinkosul hallgat, nem érdekli őket, hogy a magyar emberek biztonsága és megélhetése a tét.
„A tények makacs dolgok: nincsenek technikai akadályai annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarország felé, ehhez kizárólag Ukrajna politikai döntésére van szükség” – olvasható abban a válaszlevélben, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök António Costának, az Európai Tanács elnökének küldött, s amelyet kedden tett közzé a Facebook-oldalán. Az ukránok csak hitegetnek a szállítás újraindításával, a valódi érdekük és szándékuk azonban az, hogy Magyarországon energiakáosz lépjen fel.
Maga az üzemeltető ismerte el, hogy minden rendben
Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn részt vett Brüsszelben a külügyi tanács értekezletén, ahol elhangzott a kérdés a luxembourgi külügyminisztertől, hogy Magyarország és Szlovákia küldhet-e szakembereket Ukrajnába a barátság kőolajvezeték állapotának felmérésére. Az ukrán külügyminiszter nem adott erre egyenes választ, végig habogta az egészet.
Szijjártó Péter ehhez hozzátette, hogy egyébként nincsen szükség szakemberekre, mivel a Barátság kőolajvezeték üzemeltetői ismerték el a MOL-nak, hogy a vezetéken képesek lennének szállítani. Az ukrán külügyminisztert mindenesetre meglepte a kérdés, csak hebegett, és azt mondta, majd utánakérdez, hogy van-e lehetőségük szakemberek fogadására.
Szijjártó Péter újságírói kérdésre megerősítette, hogy a gázolaj- és benzinellátás is biztosított Magyarországon.
Tisza Párt: Slava Ukraine!
A Tisza Párt továbbra is mélyen hallgat az ukránok nyomásgyakorlása kapcsán. Magyar Péter az országjárásán például úgy csinált, mintha egyáltalán nem hallaná a tőle pár méterre lévő HÍR TV-s riportert, aki arra volt kíváncsi, hogy mi a véleménye a Barátság kőolajvezeték elzárásáról. Ebből is kiderült, hogy érdekes módon Magyar Péteréket nem zavarja, hogy energiaellátási problémák léphetnek fel Magyarországon, mint ahogy azzal sem törődnek, hogy a magyar embereknek a mostaninál sokkal, de sokkal nagyobb árat kellene fizetnie az üzemanyagért, amennyiben az ukránok továbbra is gáncsoskodnak a Barátság kőolaj vezeték ügyében.
A Tisza Párt többször bizonyította már, hogy nekik az ukránok a legfontosabbak. Érdekes emlékezni az alábbi esetekre:
- Egy Magyarországról kitiltott ukrán kém szervezte Magyar Péter ukrajnai útját.
- Ukrán cég vett részt a Tisza Párt mobilos applikációjának fejlesztésén, ahonnan aztán több százezer ember személyes adata szivárgott ki.
- Ukrán zászlós pólóban ültek a tiszások egy európai parlamenti ülésen.
- Egy Tisza által szervezett szavazáson, a szimpatizánsaik kiálltak Ukrajna uniós csatlakozása mellett.
- A Tisza Párt tagja annak az Európai Néppártnak, amelyhez csak akkor lehet csatlakozni, ha valaki elhívatott ukránpárti.
A Nemzeti Petícióval megüzenhetjük Zelenszkijnek, hogy mit gondolunk
Már a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos incidens előtt is rendszeres volt, hogy komoly fenyegetések érkeztek Kijevből. Az egyik legsúlyosabb példa, hogy egy Zelenszkij ukrán elnök által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyegetett, miközben újabb és újabb tervek kerültek nyilvánosságra, amelyek a magyarországi belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik – olvasható a Riposton.
