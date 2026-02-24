„A tények makacs dolgok: nincsenek technikai akadályai annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarország felé, ehhez kizárólag Ukrajna politikai döntésére van szükség” – olvasható abban a válaszlevélben, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök António Costának, az Európai Tanács elnökének küldött, s amelyet kedden tett közzé a Facebook-oldalán. Az ukránok csak hitegetnek a szállítás újraindításával, a valódi érdekük és szándékuk azonban az, hogy Magyarországon energiakáosz lépjen fel.

Brüsszelt nem érdekli a magyar emberek sorsa, Zelenszkij a fogadott gyerekük, az ő érdekeiket tartják szem előtt (Fotó: Ida Marie Odgaard / MTI)

Maga az üzemeltető ismerte el, hogy minden rendben

Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn részt vett Brüsszelben a külügyi tanács értekezletén, ahol elhangzott a kérdés a luxembourgi külügyminisztertől, hogy Magyarország és Szlovákia küldhet-e szakembereket Ukrajnába a barátság kőolajvezeték állapotának felmérésére. Az ukrán külügyminiszter nem adott erre egyenes választ, végig habogta az egészet.

Szijjártó Péter ehhez hozzátette, hogy egyébként nincsen szükség szakemberekre, mivel a Barátság kőolajvezeték üzemeltetői ismerték el a MOL-nak, hogy a vezetéken képesek lennének szállítani. Az ukrán külügyminisztert mindenesetre meglepte a kérdés, csak hebegett, és azt mondta, majd utánakérdez, hogy van-e lehetőségük szakemberek fogadására.

Szijjártó Péter újságírói kérdésre megerősítette, hogy a gázolaj- és benzinellátás is biztosított Magyarországon.

Tisza Párt: Slava Ukraine!

A Tisza Párt továbbra is mélyen hallgat az ukránok nyomásgyakorlása kapcsán. Magyar Péter az országjárásán például úgy csinált, mintha egyáltalán nem hallaná a tőle pár méterre lévő HÍR TV-s riportert, aki arra volt kíváncsi, hogy mi a véleménye a Barátság kőolajvezeték elzárásáról. Ebből is kiderült, hogy érdekes módon Magyar Péteréket nem zavarja, hogy energiaellátási problémák léphetnek fel Magyarországon, mint ahogy azzal sem törődnek, hogy a magyar embereknek a mostaninál sokkal, de sokkal nagyobb árat kellene fizetnie az üzemanyagért, amennyiben az ukránok továbbra is gáncsoskodnak a Barátság kőolaj vezeték ügyében.

A Tisza Párt többször bizonyította már, hogy nekik az ukránok a legfontosabbak. Érdekes emlékezni az alábbi esetekre:

A Nemzeti Petícióval megüzenhetjük Zelenszkijnek, hogy mit gondolunk

Már a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos incidens előtt is rendszeres volt, hogy komoly fenyegetések érkeztek Kijevből. Az egyik legsúlyosabb példa, hogy egy Zelenszkij ukrán elnök által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyegetett, miközben újabb és újabb tervek kerültek nyilvánosságra, amelyek a magyarországi belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik – olvasható a Riposton.