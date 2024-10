Lélegzetelállító szépség: bevállalta, felhúzta szoknyáját Hunyadi Donatella

Sokáig csak Kiszel Tünde lányaként ismerték Hunyadi Donatellát, ám mára ez jócskán megváltozott. A fiatal lány a tavalyi Dancing with the Stars során rengeteg ember figyelmét felkeltette, és számtalan rajongóra is szert tett, miután Bődi Dénes partnereként bebizonyította, mennyire tehetséges táncos. Donatella emellett klasszikus ének-előadóművészi diplomával rendelkezik, közben pedig modellként is egyre sikeresebb, így bátran kijelentjük, hogy egy igazán sokoldalú tehetség.

Hunyadi Donatella / Fotó: Szabolcs László

Hunyadi Donatellától nem állt távol, hogy időnként meglepje a rajongóit szexi fotókkal a közösségi oldalán: így tett a minap is, amikor néhány olyan fotót tett közzé Instagramon, amelyeken egy bámulatos, kivágott, sötétkék estélyiben villantotta meg csodaszép, formás lábát. A követői szóhoz sem jutottak az ámulattól - csak úgy özönlöttek a bókok a kommentszekcióban.

Gyönyörű szép vagy!

- áradozott az egyik kommentelő.

Gyönyörű bombázó!

- fűzte hozzá egy újabb lelkes rajongó.