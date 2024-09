Egy igazi díva: elállt a rajongók lélegzete Hunyadi Donatella szépségétől

Hiszed, ha látod? Máris mutatjuk! Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella ismét mindenkit elkápráztatott a szépségével. A fiatal lány a Dancing with the Stars óta számtalan rajongóra tett szert, miután bebizonyította, táncosnak sem lenne éppen utolsó. Donatella emellett klasszikus ének-előadóművészi diplomával rendelkezik, valamint modellkedik, tehát minden szempontból egy sokoldalú tehetség, aki ráadásul még gyönyörű is: nem csoda, hogy annyian odáig vannak érte.

Ismét elállt mindenki lélegzete Hunyadi Donatella szépségétől Fotó: Szabolcs László

Donatella a minap ismét egy olyan fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán, amitől szó szerint tátva maradt mindenki szája: a fekete, flitteres, mélyen kivágott ruha, amelyet a fiatal modell a fényképeken visel, telitalálatnak bizonyult. A büszke édesanya, Kiszel Tünde sem állta meg, hogy ne adjon hangot elragadtatásának a kommentszekcióban.

Drága Donatellám, csodaszép vagy ebben a gyönyörű ruhában! Igazi díva vagy!

– üzente lányának a naptárdíva, mialatt hozzá hasonlóan számtalan felhasználót elbűvölt Donatella szépsége.

Gyönyörű vagy!

– olvasható tucatnyi hozzászólásban.

