Gyászolja barátját Lagzi Lajcsi, lebukott Szandi és a férje

Sokkolta a rajongókat a gyászhír: Lagzi Lajcsi barátja, Kozelka László, azaz Lagzi Laci elhunyt. Az énekes múlt héten szombaton még fellépet, majd vasárnap már az életéért küzdöttek az orvosok. Galambos Lajost megtörte a gyász, elmondta, hogy Laci kapcsán csak egy egészségügyi problémára gondoltak, mivel semmi előzményét nem mutatta, hogy baj lenne.

Lagzi Lajcsi gyászolja barátját, Lagzi Lacit (Fotó: Facebook/Lagzi Laci)

Újra Schobert Norbival edz az ország legkövérebb kamasza

Rácz Géza az ország legkövérebb kamaszaként került be a köztudatba, a története Schobert Norbihoz is eljutott, aki kötelességének érezte, hogy segítsen. Bár korábban a két fél között megromlott a viszony, az utóbbi időben – úgy tűnik – rendezni tudták a dolgokat. Norbi vezetésével Géza újra a változás útjára lépett, ami újabb sikereket eredményezett. A fitnesszguru saját közösségi oldalán számolt be róla, hogy Gézánál már 130 kiló mínusznál járnak.

Lebukott Szandi és férje

Nem mindennapi játékra invitálta rajongóit Szandi, aki egy néma videót tett közzé a közösségi oldalán. A feladat az volt, kitalálják-e mire készülnek a férjével, és töb más zenésztárssal. Bár a legtöbben dal premierre és koncertre gondoltak, egy szemfüles kommentelő lebuktatta a zenész párt, miután leolvasta a szájukról a Bon Jovi You Give Love A Bad Name című slágerének refrénjét.

Különleges ajándékkal lepte meg a családot Krausz Gábor

Az Újratervezés csapata hétről hétre igyekszik segíteni nehéz sorsú családon. A múltheti adás során Krausz Gábor is hatalmas meglepetéssel kedveskedett a család felnőtt tagjainak. A szülők olyan régen voltak kettesben randizni, amire ők maguk sem emlékeztek, a régmúlt azonban megindító nosztalgiával járta át a szívüket. Ennek felidézésében pedig Krausz Gábor segített nekik, akivel együtt készítették el kedvenc ételüket. Szabó Zsófi ez alatt olyan, szó szerint fantasztikusan színes programra invitálta a gyerekeket, amire álmukban sem gondoltak.

Tűzpiros álomautóval szeli az utakat Lékai-Kiss Ramóna

A TV2 sztárja, Lékai-Kiss Ramóna a napokban hatalmas örömhírt osztott meg a közösségi oldalán. A műsorvezető megmutatta vadiúj, tűzpiros álomautóját, amivel mostantól kezdve szelni fogja az utakat. A fotókon jól látni, hogy nagyon büszke a híresség, ami teljesen érthető, mivel valóban egy csodálatosnak tűnő kocsiról van szó, ami tökéletesen illik hozzá: szép, elegáns, feltűnő és megbízható. A kommentelők gratuláltak, illetve balesetmentes közlekedést kívántak a műsorvezetőnek.