Ez igen: Megmutatta vadiúj, tűzpiros álomkocsiját Lékai-Kiss Ramóna

A TV2 sztárja, Lékai-Kiss Ramóna nemcsak a közönség, hanem a szakma elismerését, szeretetét is élvezi, hiszen igazi sikerműsorokban szerepel, ráadásul az év női műsorvezetőjének is megválasztották már. Most hatalmas örömhírt osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis mondhatni új taggal bővült a család – ennek a tagnak viszont négy kereke van.

Fotó: Máté Krisztián

Lékai-Kiss Ramóna megmutatta a vadiúj, tűzpiros álomautóját, amivel mostantól kezdve szelni fogja az utakat.

A fotókon jól látni, hogy nagyon büszke a híresség, ami teljesen érthető, mivel valóban egy csodálatosnak tűnő kocsiról van szó, ami tökéletesen illik hozzá: szép, elegáns, feltűnő és megbízható.

A kommentelők gratuláltak, illetve balesetmentes közlekedést kívántak a műsorvezetőnek, aki egy olyan márkájú jármű mellett tette le a voksát, ami már bevált neki, hiszen az előző kocsija is ilyen volt.

Akit érdekel, az itt megtekintheti Lékai-Kiss Ramóna autóját, ami láthatóan már most nagyon boldoggá teszi a sztárt: