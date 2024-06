Lékai-Kiss Ramóna vallomása: Mindenhol egy szerepet kellett megvalósítani

A legfontosabb, hogy önmagam lehetek. Nem mintha nem én állnék a Dancing with the Stars-ban, vagy nem én ülnék a Sztárban Sztár zsűri székében, vagy a Nagy Ő-ben nem én konferálnék, azonban ezeknek a műsoroknak van egy stratégiája, van egy lendülete. Például a Dancing with the Stars abszolút nem egy műsorvezető-orientált produkció. Ott mi csak közvetítjük a nézőknek, hogy mi történik, melyik sztár következik, kit tudnak aznap támogatni. A Nagy Ő-ben már azért felszínre törhet a személyiség, de attól még az is egy szerep. Nem véletlenül neveztek el ott a csajok engem minden évadban Demónának, hiszen ott én voltam a kis gonosz, aki bement, és mindig feladatokat adott. Tehát mindenhol egy szerepet kellett megvalósítani. Itt azonban Lékai-Kiss Ramóna leszek. Én kérdezek, én irányítom a beszélgetést, és engem láthatnak a nézők az adott sztárvendéggel együtt