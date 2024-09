Izgalmas játékra invitálta rajongóit Instagram-oldalán Szandi. Az énekesnő egy látványos és hangulatos videorészletet tett ki a közösségi oldalára – némi csavarral.

Lebukott Szandi és a férje, az énekesnő szájáról leolvasták a lényeget (Fotó: Czerkl Gábor)

„Nem szoktam néma videót kitenni, de most szándékosan kivételt teszek! Kiváncsi vagyok, vajon eltaláljátok-e, mire készülünk? Egy biztos, hogy mi már most nagyon szeretjük!”

– írta Szandi az Instagram-oldalán. Az énekesnő mellett egyébként olyan ismert zenészek láthatók a hang nélküli szösszenetben, mint a férje, az Első Emeletből és a Solarisból ismert Bogdán Csaba, az EDDA Műveket erősítő Alapi István, valamint az Ocho Macho oszlopos tagja, Takács Roland Adrián.

Bár több hozzászólás is érkezett, melyek között dalpremiert és koncertet is emlegettek a rajongók, volt, aki sajátos módon lőtte le a poént.

„Ha jól olvasok szájról, akkor a Bad Name”

– írta egy hozzászóló. S valóban, ennek a két szónak az ismeretében tényleg passzol a „tátogásra” a Bon Jovi You Give Love A Bad Name című slágerének refrénje!

Máris mutatjuk a Szandi által közzétett videorészletet!