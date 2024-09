Így néz ki most az ország legkövérebb kamasza: Schobert Norbi kemény kritikát fogalmazott meg

Schobert Norbi arra tette fel az életét, hogy másokon segítsen. Gyermekkorában sok egészségügyi problémával küdzött: ő maga is túlsúlyos volt, a szíve pedig olyan gyenge volt, hogy az évek során többször is leállt. Ilyenkor mindig azonnali segítségre szorult. Norbi először a saját egészsége megóvása érdekében kezdett a fitt életformával foglalkozni, csakhamar azonban rádöbbent a hivatására és az útjára, azaz hogy neki embereken kell segíteni. Így bukkant rá Gézára is.

Gézának keményen kell dolgoznia

Rácz Gézát az ország legkövérebb kamaszaként ismerte meg hazánk, aki Schobert Norbi kezébe helyezte az életét azzal, hogy megkérte: segítsen neki lefogyni. Norbi pedig azonnali hatállyal kidolgozott egy akciótervet, amellyel hozzájárulhat Géza fogyásához. Ez igen eredményesnek mutatkozott, ugyanis mindössze egy hónap alatt 10 kilót fogyott Géza. Ezután azonban átmeneti visszaesés volt, és a kettejük közötti viszony is megromlott.