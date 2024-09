"A világ legerősebb ereje a szeretet!" Erre tanította meg 23 év Schobert Norbit

Ahogy azt már lapunk is megírta, elöntötte a napokban a nosztalgia Rubint Rékát, miután rátalált a régi papírfotóikra, ezzel együtt pedig számtalan, csodálatos emléket is felelevenített. Nemrég férje, Schobert Norbi is követte a példáját, és fellapozta a fényképalbumot.

Schobert Norbi is felnyitotta a fényképalbumot / Fotó: Markovics Gábor

Én is átlapoztam a 23-25 éves, papírképes fotóalbumot. Megtaláltam a képet az első, közös Danone roadshow-ról, ami alatt összejöttünk Rékával. Az első randinkról, Visegrádról. Az első képünk Cancunból, ahol megkértem a kezét. A Miramare hotel teraszán állunk. A hotel azóta már csak egy gödör, mert elsodorta a hurrikán, de mi mégis együtt vagyunk. A világ legerősebb ereje a szeretet

- számolt be a felfedezéséről a fitneszguru az Instagram-oldalán.

23 év úgy ment el, mint az előző öt. Arra gondolok, hogy az életben mit érsz el, mire viszed, milyen rangos elismerést kapsz, mennyi vagyonod van, a nap végén mindegy. Egyrészt nem tudod, hogy 30 napod, vagy még 30 éved van hátra. Másrészt mindenkinek van ilyen fotóalbuma, hangok, pillanatok, ölelések, illatok a fejben, a szívben, a lélekben. Csak az a Tiéd. Erre tanított meg az elmúlt 23 év, főleg az elmúlt kettő….

- tette hozzá a bejegyzése végén Schobert Norbi, mialatt egy fotósorozatot is megosztott a talált fényképekről.