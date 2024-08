Könnybe lábadt Rubint Réka szeme: előtörtek a régi emlékek

A mai világban, amikor már a digitális technológia és az okostelefonok uralkodnak, a polaroid fotók ritkaságnak, egyben igazi kincseknek is számítanak, amiket emlék gyanánt továbbra is gondosan őrzünk. A minap Rubint Réka is rábukkant néhány fényképes dobozra, majd, ahogy átnézte őket, boldog nosztalgia öntötte el.

Régi fotók felett nosztalgiázott Rubint Réka Fotó: Archív

Ma délelőtt a »mindenes« szobát lomtalanítottam és előkerültek a fényképesdobozok, a papír fotók, a szebbnél szebb emlékek. Nosztalgiázás ezerrel és rengeteg örömkönny. Találtam egy-két kincset, ahol alig ismerek magamra

– számolt be a felfedezéséről Réka az Instagram-oldalán, majd később – betartva az ígéretét – feltöltött néhányat a talált fotók közül.

Nosztalgia album 1. 2001–2002

– fűzte hozzá a felvételek melletti posztjában a fitneszlady, mialatt a követői odáig voltak a csodaszép képekért.

Tiszta Lara, csak ő fiatalabb verzióban

– mutatott rá az egyik kommentelő Réka és a lánya, Lara közti döbbenetes hasonlóságra.

Mindig a legdivatosabb ruháid voltak, így ez egy divattörténeti album is lett! Nagyon jó visszanézni!

– tette hozzá egy másik rajongó.

A fotókat bemutató posztot IDE kattintva lehet megtekinteni!