Kiadták a figyelmeztetést: nagyon veszélyes a szundi gomb reggelenként!

Nagyon sokan vannak, akiknek a reggeli felkelés nehézséget okoz. Ők azok, akiknek leginkább tudniuk kell, melyek a szundi gomb veszélyei és hogy miért ne használják azt - írja a Life.hu.

Kutatások szerint az okostelefonok szundi gombjának használata nem megkönnyíti, hanem nehezebbé teszi az ébredést. Ugyanis, ha egymás után néhány perces különbséggel folyton ébreszt bennünket az óra, akkor a testünknek annyiszor kell átélnie a felébredés élményét, ami az idegrendszert kihívások elé állítja - nyilatkozta Dr. Brandon Peters, a Virginia Mason Franciscan Health seattle-i neurológusa és alvásgyógyászati ​​orvosa, aki a szundi gomb veszélyeit hangsúlyozza.

A szundi gomb veszélyei nem elhanyagolhatóak a legfrissebb kutatások szerint

"A szundi gomb használatával úgy érezzük, hogy még egy kicsit tovább alhatunk, de az alvási ciklusok megszakítása igénybe veszi a szervezetünket" - hangsúlyozza Peters. Az alvás utolsó óráiban az emberek általában az alvási ciklus negyedik és egyben utolsó szakaszába lépnek be, majd kilépnek abból, amelyet gyors szemmozgásos (REM) alvásnak neveznek. Ez a szakasz különösen fontos a memóriafeldolgozás és a kreatív gondolkodás szempontjából - tette hozzá. Az alvás ezen szakaszának töredezettsége befolyásolhatja az agyműködést. Peters azt javasolja, hogy akkorra állítsunk be ébresztőt, amikor fel is kell kelnünk és ha megszólal, keljünk is fel, ugyanis káros a szundi gombra ébredni. Ez az alvásminőség romlását vagy akár az agyi funkciókat is rombolja.

Miért nehéz egyeseknek reggel felkelniük?

"Bizonyos alvászavarok azt okozhatják, hogy reggel vagy nem ébredünk fel egy ébresztésre vagy felébredünk, kinyomjuk és alszunk tovább. Ilyen például az alvási paralízis, amikor az agyunk már ébren van, de még nem tudunk megmozdulni" - mondta Dr. Cathy Goldstein alvásgyógyász orvos, de befolyásolhatja az alvásunkat az alvási apnoé, vagy különféle mentális betegségek, mint a depresszió. "Gyakoribb oka azonban a felkelésre való képtelenségnek az, hogy este nem fekszünk le időben és kialvatlanok vagyunk. Minden reggel harcolnak az ébresztőórával az éjszakai baglyok is, akiknek természetüet megerőszakolva reggel korán kell felkelniük" - vélekedik Dr. Alicia Roth, a Cleveland Clinic Ohio állambeli alvászavarokkal foglalkozó központjának klinikusa. "Egy ideális világban akkor feküdnénk le, amikor álmosak vagyunk, és akkor ébrednénk fel, amikor kialaudtuk magunkat. Nem ilyen világban élünk. Azonban vannak annak módok arra, hogy fokozatosan átállítsuk a test óráját, és megkönnyítsük a kora reggeleket" – tette hozzá, valamint azt is, hogy mindenkinek más az alvásigénye, amit ki kell tapasztalnia és ahhoz célszerű igazítani az életmódot. Egy nyaralás vagy szabadság például kiváló tesztterep, hogy megtudjuk, mennyi alvás kell ahhoz, hogy kipihenjük magunkat.