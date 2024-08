Rubint Réka: „Az egyik legjobb dolog, amit egy gyereknek biztosíthatunk”

Rubint Réka és családja egy hetet töltött a Maldív-szigeteken, ahonnan maradandó élményekkel tértek haza. Többek között például kipróbálták a búvárkodást, amitől korábban Réka és Zalán is tartott. A félelmek leküzdése mindent felülmúlt, a fitneszedző áradozott a kalandról.

Rubint Réka Instagram-oldalán a nyaralások alatt sem hagyja fotók nélkül követőit (Fotó: archív)

Az úszni tudás mindenek felett

Réka elmesélte, hogy a búvárkodáshoz nem elégséges a biztos úszástudás:

„A gyerekek pici koruk óta vízbiztosak, gyakorlatilag babaúszással kezdtek. Rendszeresen jártak mind a hárman, Norbika és Zalán vízilabdáztak is, versenyeztek is.

Nekem ez mindig nagyon fontos volt, egyrészt, mert szerintem az úszás az egyik legjobb sport, amit az ember a gyerekének biztosíthat.

Másrészt régóta táboroztatok, és mindig elhoztam anyukámat is, mert amíg én edzéseket tartottam, ő vigyázott a gyerekekre. Amúgy is mindig nagyon aggódom értük, nem kellett volna még az, hogy azon izgulok, melyikük ugrik bele rossz pillanatban a medencébe és ne adj’ Isten valami baj történik. Ha egy gyerek jól úszik, az ad egy nagyon erős belső nyugalmat a szülőnek. Én azt mondom, minél hamarabb megtanulnak úszni, annál jobb.”

Réka elképesztően büszke fiaira, hiszen a biztos úszástudás ellenére Zalán például a nyílt víztől mindig is tartott, de Norbika addig győzködte, hogy végül elmentek egy négynapos búvártanfolyamra, ahol mindkét fiú levizsgázott. Ezen felbuzdulva Réka is kipróbálta a búvárkodást, mint mondja, nagyon nagy hiba lett volna kihagyni.

Rubint Réka mellett nem lehet igazán pihenni

Rubint Réka elárulta, hogy a dél-ázsiai szigetországban minden nap sznorkeleztek, Larával mantákkal is találkoztak:

Fantasztikus élmény volt, bevittek minket egy lagúnába, ahol hatalmas méretű manták úszkáltak, vagy 8-10 darab, és teknősöket is láttunk, lenyűgöző volt.

„A Maldív-szigetekről sokan azt hiszik, hogy unalmas, pedig itt rengeteg extrém és különleges programban lehet része az embernek, ráadásul olyan természet adta energiák övezik a helyszínt, ami hihetetlen töltődést ad.”

Réka bevallotta, azért itt sem tudta elengedni a munkát, nem is akarta, de ezt már megszokhattuk tőle, a fitneszedző mindig ezeres fordulatszámon pörög: „Folyamatosan live edzéseket és tartalmakat gyártottam a videótáramba és persze tárgyaltunk a szállodával is egy esetleges Alakreform táborról, hiszen egy ilyen utazás alkalmával mindig újabb tábor helyszíneket is keresek.

Nekem munka és pihenés is volt ez egyben, a kettőt nem tudom különválasztani, de nekem ez mindig ilyen, legyen akár belföld, akár külföld, akár az erdő közepe, folyamatosan ötletelek, és elkezdem megvalósítani. Mellettem nem nagyon lehet pihenni, de az egész családunk ilyen

— meséli nevetve.