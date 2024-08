Rubint Réka elképesztő Maldív-szigeteki élményeiről vallott: cápával néztek farkasszemet a fiai

Rubint Réka és családja egy hetet töltött a dél-ázsiai szigetországban, ahonnan életre szóló élményekkel tértek haza. Réka elárulta, hogy a Maldív-szigetekről ugyan sokan azt gondolhatják, hogy unalmas, mégis olyan természet adta energiák övezik a helyszínt, ami hihetetlen töltődést ad.

Fotó: Archív/Hot! magazin

Régi félelmek leküzdése is szerepet kapott

Réka lapunknak adott interjújában elárulta, hogy a búvárkodást is kipróbálták, ami a családjukban nagy szónak számít.

„Kicsi koruk óta jól úsznak a gyerekeim, de Zalánnak voltak kételyei a nyílt vízzel kapcsolatban. Hiába vízilabdázott, úszott, versenyzett, a tengerben valahogy mégis csak a térdig érő vízben érezte biztonságban magát. Norbika viszont már próbálta a búvárkodást korábban, és addig-addig fűzte Zalánt, amíg a második nap már kijött velünk, harmadik nap pedig azt kérdezte, hogy kipróbálhatja-e a búvárkodást. Kérdeztem, hogy biztos-e ebben, de biztos volt.”

Végül egy négynapos búvártanfolyamon vettek részt a fiúk, elmélet és gyakorlat is benne volt, megtanulták, hogyan kell kezelni a felszerelést, annyira ügyesek voltak, a végén pedig le is vizsgáztak. Ez a búvárvizsga egyébként nemzetközileg elismert, mostantól kezdve akárhová mennek a világban, 18 méterig merülhetnek. Megtehették volna, hogy fekszenek a tengerparton, telefonnal a kezükben, de eszük ágában sem volt, helyette tanultak és motiválták egymást. El sem tudom mondani, mennyire büszke vagyok rájuk!

Réka elmesélte, hogy a fiúk fantasztikus víz alatti felvételekkel tértek haza, volt olyan, hogy bementek az oktatóval egy barlangba, ahol cápa is feküdt.

Rubint Réka: Nyolc méterig levitt az oktató

A fitneszedző áradozott a Maldív-szigetek adta természeti csodákról és arról, mennyire boldog, hogy kipróbálták a búvárkodást. Saját bevallása szerint fiai vették rá őt is erre a kalandra:

„Felbátorodtam Zalánt látva, hiszen neki a nyílt víz nagy félelme volt, most pedig búvárvizsgája van, nekem is muszáj volt megtapasztalnom ezt az élményt. Én nem vizsgáztam, de nyolc méterig levitt az oktató, szerettem volna én is átélni, amit a fiúk.”

Azért kell ehhez egy fizikum, mondjuk egy kétórás merülés után az adrenalin dolgozik, de amikor az ember feljön a felszínre és lecsatolja a felszerelést, akkor hirtelen úgy érzi, lecsapolták az összes energiáját. Fizikálisan és mentálisan is topon kell lenni ehhez, ha bármi történik a víz alatt a másikkal, azért azt nagyon komolyan kell venni.

Réka a búvárkodásról elmondta, hogy nagyon jó élmény volt, amit kár lett volna kihagyni, bár Lara és Norbi végül nem merültek.