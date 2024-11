Nagy a baj: megtámadták Szabó Zsófi partnerét, veszélyben a Dancing With the Stars holnapi fellépése

A Dancing With the Stars 5. évadának egyik nagy esélyese Szabó Zsófi és párja, Andrei Mangra. Most azonban rettenetes hírek láttak napvilágra: a Bors értesülései szerint ugyanis Andrei csütörtök este verekedésbe keveredett, és nagyon súlyos érüléseket szenvedett. A fejét is ütötték, éppen ezért az is kérdéses, hogy egyáltalán holnap színpadra tud-e állni.

A Bors felkereste a TV2-t, és kérték, hogy számoljanak be a részletekről, eddig azonban még nem kaptak tájékoztatást.