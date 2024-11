„Köszönöm, hogy mellettem voltál” – összeomlott Szabó Zsófi, benne talált vigaszt

Mint azt megírtuk, Andrei Mangrát megverték, ezért nem tudott Szabó Zsófi oldalán színpadra állni a Dancing with the Stars 5. évadának legutóbbi adásában. Szabó Zsófit láthatóan nagyon megviselte, hogy Andrei Mangra nem tudott fellépni vele, könnyek között osztotta meg, mennyire aggódik. Azonban ő így is versenyezhetett!

Zsófi hiányolja táncpartnerét Fotó: TV2

Köszönjük a támogatásotokat! Suti Andris hálásan köszönöm, hogy mellettem voltál ma

– osztotta meg egy közös fotó kíséretében az érzéseit Szabó Zsófi. Mint bevallotta, megfordult a fejében az is, hogy feladja a versenyt, de szerencsére végül nem hozta meg ezt a döntést. Korábban elmondta, Suti Andrással hamar egy hullámhosszra kerültek, amiben nagy szerepe volt a táncos profizmusának, mellette ugyanis másfél nap alatt már úgy érezte, mintha mindig is együtt táncoltak volna.

Szép volt Zsófi! Várjuk vissza Andreit! Aranyos és kedves, Profi volt Suti Andris, komolyan ! Viszont Zsófi Andrei kezei között valósággal virul, nagyon jó hatással vannak egymásra, más a táncuk

– jegyezte meg a sztáranyuka posztja alatt egy kommentelő.

