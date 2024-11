Mihályfi Luca a Dancing with the Stars ötödik évadának egyik nagy esélyese, ugyanis a táncpartnerével, Hegyes Bercivel minden egyes héten olyan produkcióval készülnek, amitől mindenkinek leesik az álla. Nem csupán ügyesek, de érezni, hogy van köztük szikra is – nem csoda, hogy szárnyra kelt a pletyka arról, hogy titokban összejöttek.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci / Fotó: Markovics Gábor

Ezen a héten meglepődhettek a Dancing with the Stars nézői, ugyanis a produkciót megelőző kisfilmben őszinte vallomást tett a szerelemről Mihályfi Luca – így talán még sosem nyílt meg a kamerák előtt.

Volt már összetörve a szívem... a szerelem fáj... szokták mondani

– vallotta be Mihályfi Luca.

Az énekesnő ezek után a szívét-lelkét kitáncolta a színpadon, látni lehetett, hogy érzelmekkel teli az előadása Hegyes Bercivel, akivel a produkció végén úgy tűnt, hogy talán egy lopott pillanatra meg is csókolták egymást – de persze ez nem biztos, könnyen lehet, hogy a nézők csak belelátták a dolgot.

Itt lehet megtekinteni Mihályfi Luca vallomását:

Itt pedig a produkciót: