Lebuktak: titokban összejött a Dancing with the Stars párosa?

A Dancing with the Stars idei évadának talán legesélyesebb párosa Mihályfi Luca és Hegyes Berci. Az énekesnő táncpartnere már kétszer is megnyerte a TV2 sikerműsorát, így könnyen elképzelhető, hogy összejön neki a triplázás – bár az emberek többségét inkább az érdekli jelenleg, hogy ennyi forró közös produkció vajon összejöttek-e a próbák során.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci / Fotó: TV2

A Baby Sisters "Szeresd a testem" című dalára előadott produkciójuk után minden néző láthatta, hogy csak úgy izzik a levegő Mihályfi Luca és Hegyes Berci között a Dancing with the Stars színpadán, így nem csoda, hogy sokan arra gondolnak, hogy titokban összejöttek. A Life.hu írja, hogy Lissák Laura trükkösen meg is kérdezte tőlük, hogy sikerült-e megszeretniük egymás testét, mire mindketten zavarba jöttek és egy kis időhúzás után ennyit mondtak sokat sejtető módon:

Mihályfi Luca: Levonják a nézők szerintem a konzekvenciát a produkciónkból. Mi nagyon élveztük. Hegyes Berci: Az összhang továbbra is megvan.

A reakciójuk miatt nagyon úgy tűnik, hogy tényleg alakul valami közöttük, de ez persze még egyáltalán nem biztos, hiszen nyilvánosan nem vállalták fel a kapcsolatukat, így csupán pletykaként kell kezelni a dolgot.

Itt lehet megtekinteni a fent idézett interjút:

Itt pedig megtekinthető a produkciójuk: