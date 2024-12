Nem semmi látvány: neccharisnyában villantotta meg formás lábait Szabó Zsófi

Izgalmakkal teli heteken van túl Szabó Zsófi. A Mokka műsorvezetője hosszas gondolkodást követően mondott igent a Dancing with the Stars felkérésére, amivel végül ő és a nézők is csak nyertek, noha Zsófinak kétségtelenül nehéz pillanatokból is kijutott a verseny során. Eredeti táncpartnere, Andrei Mangra ugyanis verekedésbe keveredett, a botrányt követően pedig nem tért vissza a műsorba, így a műsorvezetőnő egy másik táncossal, Suti Andrással folytatta a vetélkedőt.

Eszméletlen lábakat villantott Szabó Zsófi / Fotó: SZL

Szerencsére a páros hamar megtalálta a közös hangot, így nem csoda, hogy egészen a döntőig jutottak, szombat este pedig akár a győztesnek kijáró trófeát is hazavihetik. A fináléhoz közeledve Zsófi egy merész, fekete ruhában készült fotót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen egy öltözékhez illő, fekete neccharisnyában villantotta meg formás lábait. A követőtábora teljesen odáig volt a látványért.

Gyönyörű szép vagy!

- áradozott az egyik kommentelő, ezt a véleményt pedig számtalan másik hozzászólásban is osztották.

