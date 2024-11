Hatalmas felajánlás: áruba bocsátja méregdrága gitárját a magyar sztárzenekar

Sipos Tomiék bandájában szinte már mindenki mentett valamilyen állatot. Az Irigy Hónaljmirigy sztárjai hol a halál torkából mentettek meg kutyust, hol anyagilag támogattak árva négylábúakat. Most pedig egy különleges licitre ajánlottak fel egy gitárt.

Az Irigy Hóónaljmirigy sztárjai ezt a gitárt jótékonysági licitre ajánlották fel (Fotó: Facebook/Motorosok az Állatokért)

Tiéd lehet az Irigy Hónaljmirigy sztárjának gitárja

A paródiáival hatalmas népszerűséget szerző együttes tagjai imádják a házi kedvenceket, mindannyian úgy tartják, sokkal könnyebb velük, mint az emberekkel. Az Irigy Hónaljmirigy sztárja, Sipos Tomi például már nem is tudja elképzelni az életét Zsorzs és Vili nélkül, utóbbit szó szerint a halál torkából mentette meg. Molnár Imi és párja pedig igazi állatvédők, akik rehabilitáltak már bántalmazott kutyust. Így nem csoda, hogy a fiúk most is egy állatvédő alapítvány javára vállaltak jótékonysági licitet.

Ezt a gitárt most aláírtuk, a Motorosok az Állatokért Alapítvány javára, november 4-től, egészen november végéig megy a licit. Szóval licitáljatok erre a gitárra! Hajrá!

- mondta Sipos Tomi a Facebook-videóban, aki bízik benne, hogy sok pénz gyűlik össze, mert a szervezet autóra gyűjt, hogy tovább tudja végezni munkáját.

Az Irigy Hónaljmirigy sztárjaitól egyébként sem áll távol a jótékonykodás, ahogyan korábban fogalmaztak: ott segítenek, ahol tudnak. Volt, hogy plüssgyűjtő akcióval segítettek a rászoruló gyerekeknek, vagy éppen bohóckodni mentek gyermekkórházba, hogy a kicsiket jobb kedvre derítsék. A covid idején pedig többször is sok tucat napi ebédmenüt vittek a mindennapi hősöknek.