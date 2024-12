WhisperTon elejtette a táncos partnerét

WhisperTon és Tóth Katica immár hivatalosan is a Dancing With The Stars döntőse, amit nem érdemtelenül ért el a páros, fantasztikus versenyzéssel jutottak a finálé. Pechjükre a szombati adásban azonban olyan bakit vétettek, amelyik akár össze is törhette volna a nagyratörő álmaikat: a fiatal influenszer egy rossz mozdulat miatt leejtette Katicát az első táncuk alatt.

Egy szerencsétlen mozdulat elég volt, hogy WhisperTon elejtse Katicát (Fotó: Máté Krisztián)

WhisperTon tehetsége

A hibát a fiatalok profik módjára, egyetlen pillanat alatt orvosolták és úgy táncoltak tovább, mintha mi sem történt volna. Ez egyébként csak a letapasztaltabb táncosoknak szokott menni, sokan, pláne élő adásban lefagytak volna... WhisperTon viszont nem hagyta magának, hogy összetörjön, sőt! A második előadásuk, ami kortárs tánc volt, olyat alkotott a színpadon, hogy a végén Juronics Tamás zsűritag nem csak felállva tapsolt, de még le is ment hozzájuk megölelni őket. Ez a táncos verseny történetében még sosem fordult elő, a szakember ritkán mutat ilyen mértékű elismerést egy elvileg amatőr táncos felé.

A történtekre így reagált a lapunk munkatársának, WhisperTon:

WhisperTon gyorsan orvosolta a hibát (Fotó: Máté Krisztián)

Annyira gyorsan történt, hogy igazából fel sem tudtam fogni. Olyan szinten sikerült szívvel, lélekkel benne lenni ebben a koreográfiában, és ez egy olyan mozdulat volt, ami biztosan megvolt minden próbán. Egy picikét az ember egóját tudja ez bántani, de ez mindenkivel előfordulhat... Sikerült a második táncunkkal visszahelyezni magunkat arra a ranglistára, amire a csodálatos nézők feltettek minket korábban.

Tóth Katica pedig így értékelt: