Magánéleti titkot árult el a TV2 sztárja

Juronics Tamás nagyon szereti a meséket, amik mostanában nem csak a hétköznapjait, de a munkáját is átszövik. A Dancing with the Stars zsűritagja pénteken az Ezeregy éjszaka sikeréért izgult, másnap pedig a táncos show műsorban a Disney mesék világába repítik a versenyben lévő párok. A Krausz Gábor kislánya szerint mindig szigorú zsűritag a Metroplnak mesélt a bemutatóról és kivételesen a magánéletébe is bepillantást engedett.

Juronics Tamásnak mesés napjai vannak. (Fotó: Bors)

Juronics Tamás: Egy jó mesében mindig a jó győzedelmeskedik!

Az ezeregy éjszaka az egyik legismertebb és legcsodálatosabb mese az egész világirodalomban. Páratlanul gazdag és színes történet szerelemről, hűségről, örök emberi értékekről, de ravaszságról, cselvetésekről és gyarlóságról is. A Geszti Péter, Monori András, Tasnádi István jegyezte word musicalt a Szegedi Szabadtéri Színpadon nyáron mutatták be hatalmas sikerrel, de most végre, új köntösben a Pesti Magyar Színházba is beköltözött.

„Az előadás ugyanaz, mint Szegeden, ugyanaz a zene, a szöveg, a koreográfia, viszont teljesen más díszlet, teljesen más stáb, hiszen más szereplők vannak, itt egy új előadás született” – mesélte a Metropolnak Juronics Tamás. „De azt gondoljuk és a bemutató sikere is azt mutatja, ugyanolyan izgalmas és látványos, mint a szegedi volt. Amit nagy örömünkre jövő nyáron újra játszunk, igazi fesztivál előadás csodálatos látványvilággal. Célunk volt, hogy ez itt is megvalósuljon és így is lett, egy tetszetős kőszínházi verzió készült. Szerintem mások is rá fognak csodálkozni, hogy mire képes ez a színház, milyen szuper színpada van, és Kovács Yvett Alida igazán pazar, nyugati koncepciót talált ki az előadáshoz Madarász János látványtervezővel. Több szereposztásban megy majd a darab, valahol hármas szereposztásban, fantasztikus színészekkel, és a színház Ensemble Együttesének 18 tagjával, akik énekelnek, táncolnak, színészkednek, na meg 12 táncossal, nagyon- nagy stáb működteti ezt a különleges előadást. Mindenkinek ajánlom, érdemes megnézni!”

A pénteki Ezeregy éjszaka premiere után, szombaton pedig a DWTS táncparkettjén a versenyzők repítik a Kossuth-díjas ítészt a Disney mesék világába. A műsor sokak szerint kemény ítésze arról is mesélt, nem csak a munkájának, a hétköznapjai szerves része is a mesevilág.

„Mindig is szerettem azokat a meséket, amelyek formákat, mintákat tudnak adni arra, hogy hogyan kell élni” – folytatta. „És egy jó mesében mindig a jó győzedelmeskedik a rossz felett, és erkölcsi tanítás is. Amióta két kislányom van, azóta a mese nekem a hétköznapok része, amikor otthon vagyok este és nem dolgozom, akkor mindig én mesélek nekik. Amióta megszülettek, még fontosabbnak érzem, kötelességem, hogy foglalkozzak olyan színpadi művekkel, amik a gyerekeknek szólnak!”