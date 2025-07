„Még nem állok készen rá” – Robbie Williams drámai vallomást tett

Megrendítő: Robbie Williams nyíltan beszélt arról, hogy édesanyja, Janet Williams egészségi állapota rohamosan romlik. Az énekes szeretett édesanyjánál még 2023 novemberében diagnosztizáltak demenciát, a betegség pedig mostanra olyan súlyossá vált, hogy az anyuka már a saját fiát sem ismeri fel.

Robbie Williams nagyon aggódik az édesanyja és az édesapja egészségügyi állapota miatt (Fotó: Sven Hoppe / Northfoto)

Robbie Williams és családja nehéz időkön megy keresztül

A Take That egykori sztárja nemcsak egy interjúban, hanem legutóbbi, Németországban tartott koncertjén is megosztotta a fájdalmas hírt a rajongókkal. A koncert közben megrendítő őszinteséggel szólt a közönséghez:

Édesanyám demens, és már nem tudja, ki vagyok. Azt sem tudja, hol van éppen. Még nem tudtam elfogadni. Nem vagyok kész rá.

A betegség nemcsak az édesanyját, hanem az egész családot megviseli – a demencia embert próbáló természete miatt, hiszen az emlékek eltűnése mélyen átformálja az emberi kapcsolatokat.

Az az igazság, hogy túl vagyok terhelve, és nem úgy kezelem a dolgokat, ahogyan kellene. Fogalmam sincs, hogyan kell ezt jól csinálni. Ez egy elképesztően nehéz helyzet. Inkább nem mennék bele a részletekbe, mert ha valamit elmondok, aztán visszajut hozzájuk, túl sok kérdéssel kellene szembenéznem

– idézi a sztár szavait a life.hu.

Williams őszintesége a demencia társadalmi és családi súlyáról is szól. Az énekes édesapja miatt is aggódhat, Pete Williamsnél Parkinson-kórt állapítottak meg.

Apám nem tud kilépni a házból. Régen minden este velem volt a színpadon – elbűvölő volt, ellopta a show-t, aztán hátul megivott egy pohár bort. Most már ez lehetetlen

– mesélte szomorúan az énekes.

Robbie Williams felesége, Ayda Field családja sem mentes a megpróbáltatásoktól. Ayda édesanyja egyszerre harcol a lupusszal, Parkinson-kórral és rákos megbetegedéssel. A család tehát több fronton is kénytelen szembenézni a krónikus betegségekkel járó nehézségekkel.