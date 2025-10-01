Sokk a Loch Ness-i szörnyvadásznál: elképesztő helyen bukkant fel a szörnyeteg

Egészen hátborzongató felvétel kavarta fel ismét a Loch Ness körüli legendákat. Eoin O’Faodhagain, a hírhedt ír szörnyvadász ugyanis a Clansman Hotel webkameráján keresztül pillantotta meg a titokzatos lényt, amely szerinte akkora volt, mint három felnőtt ember. A barna-fekete árnyék a víz felszínét törte meg, különös körkörös mozgással – olyasmivel, amit a veterán szemtanú korábban még soha nem látott.

A Loch Ness szörnyét még ma is nagy érdeklődés kíséri.

Fotó: Ian Bremner / SWNS.com

Teljesen zavarba jöttem. Nem tudtam, mit látok, annyira szokatlan és lenyűgöző volt a jelenség

– mondta Eoin, aki már több alkalommal is beírta nevét a Hivatalos Loch Ness-i Szörny Megfigyelési Regiszterbe.

Ezúttal a lény hosszát körülbelül 5 méterre, szélességét 1,5 méterre becsülte.

Nincsenek ilyen méretű ismert állatok a tóban

– tette hozzá.



A felvétel szeptember 23-án készült, teljes nyugalomban, amikor a víz sima volt és sem hajó, sem hullám nem zavarta a felszínt. Ez különösen figyelemre méltóvá teszi az esetet, hiszen a szakértők eddig gyakran magyarázták a hasonló felvételeket összeütköző hullámokkal vagy felszín alatti örvényekkel. Most azonban nem volt látható semmi ilyesmi.

Eoinnak az 1992-es híres felvétel jutott eszébe, amely szintén körkörös mozgást mutatott, ám akkor a víz kifejezetten viharos volt.

Ez a mostani teljesen egyedülálló. A Loch Ness kutatói nehéz helyzetben lesznek, amikor a világnak kell magyarázatot adniuk erre a jelenségre

– mondta.

A Loch Ness-i szörny legendája évszázadokra nyúlik vissza. Az első feljegyzett szemtanú, Szent Kolumba, már Kr. u. 565-ben említett egy hatalmas fenevadat a Ness folyóban. Azóta több mint ezer állítólagos észlelésről született bejegyzés. A leghíresebb, az 1934-es úgynevezett sebészfotó azonban évtizedekkel később csalásnak bizonyult, írja a Daily Mail.

A modern magyarázatok között szerepelnek óriási tokhalak, vízbe dőlt fatörzsek, sőt még a jégkorszakból túlélő őshüllők elmélete is. Akármi is legyen az igazság, Eoin O’Faodhagain felvétele újra lázba hozta a világot, és ismét fellángolt a vita: vajon tényleg létezik a Loch Ness-i szörny?