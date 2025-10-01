RETRO RÁDIÓ

Sokk a Loch Ness-i szörnyvadásznál: elképesztő helyen bukkant fel a szörnyeteg

Akkora volt a rém, mint három ember.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 10:30
Loch Ness Loch Ness-i szörny vadászat

Egészen hátborzongató felvétel kavarta fel ismét a Loch Ness körüli legendákat. Eoin O’Faodhagain, a hírhedt ír szörnyvadász ugyanis a Clansman Hotel webkameráján keresztül pillantotta meg a titokzatos lényt, amely szerinte akkora volt, mint három felnőtt ember. A barna-fekete árnyék a víz felszínét törte meg, különös körkörös mozgással – olyasmivel, amit a veterán szemtanú korábban még soha nem látott.

Loch Ness
A Loch Ness szörnyét még ma is nagy érdeklődés kíséri.
Fotó: Ian Bremner / SWNS.com

Teljesen zavarba jöttem. Nem tudtam, mit látok, annyira szokatlan és lenyűgöző volt a jelenség

 – mondta Eoin, aki már több alkalommal is beírta nevét a Hivatalos Loch Ness-i Szörny Megfigyelési Regiszterbe. 

Ezúttal a lény hosszát körülbelül 5 méterre, szélességét 1,5 méterre becsülte. 

Nincsenek ilyen méretű ismert állatok a tóban

 – tette hozzá.

A felvétel szeptember 23-án készült, teljes nyugalomban, amikor a víz sima volt és sem hajó, sem hullám nem zavarta a felszínt. Ez különösen figyelemre méltóvá teszi az esetet, hiszen a szakértők eddig gyakran magyarázták a hasonló felvételeket összeütköző hullámokkal vagy felszín alatti örvényekkel. Most azonban nem volt látható semmi ilyesmi. 

Eoinnak az 1992-es híres felvétel jutott eszébe, amely szintén körkörös mozgást mutatott, ám akkor a víz kifejezetten viharos volt. 

Ez a mostani teljesen egyedülálló. A Loch Ness kutatói nehéz helyzetben lesznek, amikor a világnak kell magyarázatot adniuk erre a jelenségre

 – mondta. 

A Loch Ness-i szörny legendája évszázadokra nyúlik vissza. Az első feljegyzett szemtanú, Szent Kolumba, már Kr. u. 565-ben említett egy hatalmas fenevadat a Ness folyóban. Azóta több mint ezer állítólagos észlelésről született bejegyzés. A leghíresebb, az 1934-es úgynevezett sebészfotó azonban évtizedekkel később csalásnak bizonyult, írja a Daily Mail. 

A modern magyarázatok között szerepelnek óriási tokhalak, vízbe dőlt fatörzsek, sőt még a jégkorszakból túlélő őshüllők elmélete is. Akármi is legyen az igazság, Eoin O’Faodhagain felvétele újra lázba hozta a világot, és ismét fellángolt a vita: vajon tényleg létezik a Loch Ness-i szörny?

 

