Egyszerű náthának tűnt, de kis híján az egyetemista lány életébe került

Ketia Moponda azt hitte, hogy egy egyszerű megfázás gyötri, azonban majdnem belehalt a betegségbe. A 19 éves tinédzser mindössze nyolc napja volt az egyetemen, amikor enyhén köhögni kezdett.

Azt hitte, csak egy sima megfázás, de majdnem az életébe került

Ketia gondolta, ez tipikus az új hallgatóknál, sokan tapasztalják az első hetekben. Másnap azonban családja és barátai nem tudták elérni, így az aggódó biztonsági személyzet és egy hallgatótársa a Leicester-i De Montfort Egyetemen találta meg eszméletlen állapotban.

Ketia meningococcusos szepszist kapott, ami bakteriális agyhártyagyulladáshoz és szepszishez vezetett. Januárban amputálni kellett mind a tíz ujját, mindkét lábát. A meningococcusos szepszis, potenciálisan halálos vérmérgezés, személyről személyre terjedhet köhögéssel és tüsszentéssel - írja a Mirror.

Ne tévesszétek össze minden tünetet egyszerű náthával. Nem emlékszem az egészre, de szerencsés vagyok, hogy élek. Amikor kórházba kerültem, a vér oxigénszintje 1% volt. A vér nem keringett a testemben, a bőröm színtelen volt. A lábam zöld és duzzadt. A szerveim leálltak, az orvosok azt mondták a családomnak, hogy ha felébredek, valószínűleg agyhalott leszek

- nyilatkozta Ketie.

A fiatal lány egészségügyi kálváriája tavaly szeptember 25-én kezdődött egy egyszerű köhögéssel. Este hívta a legjobb barátját, kifejezve félelmét: „Meg fogok halni.”

A lábaim elhaltak, mert nem kapott elég vért. Szörnyű volt. Folyamatosan sírtam. Úgy éreztem, az egész életem most kezdődött, és mindent újra kell kezdenem másként

- emlékezett vissza Ketie.

A fitneszimádó Ketia február 24-én hagyhatta el a kórházat. Májusra megkapta protézis lábait, és rehabilitációs központba kezdett el újra járni tanulni. Általában egy évbe telik újra megtanulni járni, de a határozott fiatal lány már most segítség nélkül sétál. Tervez visszatérni az edzőtermi rutinjához, és folytatja modellkarrierjét: