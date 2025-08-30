„Ekkor kezdtem pánikolni” - kétségbeesett üzenetre ébredt az édesanya

2023 márciusában Kate Spiers sokkoló üzenetre ébredt szerda reggel, amiben lánya, Sophia azt írta úgy érzi haldoklik.

FaceTime közben derült ki, hogy azonnali segítség kell Fotó: Anna Shvets / Pexels (illusztráció)

FaceTime-hívás mentette meg a fiatal lány életét

Sophia tünetei hétfőn kezdődtek, amikor az edzés után izomfájdalmakra panaszkodott, de azt hitték, csak túlerőltette magát. Másnap reggel azonban hányni kezdett, és félóránként üzent édesanyjának. Eleinte norovírusra gyanakodtak, de mivel Manchesterben tanult, három órányira otthonától, édesanyja teljesen tehetetlennek érezte magát.

A következő 24 órában állapota romlott, és szerdára szédülés, zavartság, merev nyak, apró kiütés, valamint hideg végtagok jelentkeztek.

Azonnal felhívtam, de a vonal másik végén csak csendet, majd furcsa nyögést hallottam. Ezután összevissza betűkből álló, értelmetlen üzenetek érkeztek tőle. Ekkor kezdtem pánikolni

- emlékezett vissza az édesanya.

Amikor Kate átváltott FaceTime-ra, egy olyan képet látott, amit soha nem felejt el. Sophia egyedül volt a szobájában, mozdulni és beszélni sem tudott, ezért arra kérték, írja be a ‘999’-et a kollégiumi WhatsApp-csoportba. Szobatársai azonnal a segítségére siettek és mentőt hívtak.

Végtelennek tűnő ellenőrzések után hallottam a mentőst kimondani a szót: „szívroham”. Sokkolt

- mondta Kate.

A kórházban szepszist állapítottak meg, amelyet agyhártyagyulladás okozta fertőzésnek sejtettek. Sophia azonnal intravénás antibiotikumot kapott, ami megmentette az életét. Kilenc napot töltött az intenzív osztályon, összesen két hetet a kórházban. Sophie megsüketült a jobb fülére, sürgősségi csípőműtétre volt szüksége szeptikus ízületi gyulladás miatt.

Hat hét után újra kórházba került egy újabb fertőzés miatt, így a felépülése elölről kezdődött, hónapokkal később a szíve ismét rendben volt, így visszatérhetett a sporthoz és az egyetemi élethez, 2024 januárja óta teljesen normális életet él.

Az agyhártyagyulladás és a szepszis életveszélyes, villámgyorsan kialakuló sürgősségi állapot. Hat betegből egy belehal, sokan pedig maradandó következményekkel élnek tovább, például végtagvesztéssel, süketséggel, vaksággal vagy szerzett agykárosodással - írja a Metro.