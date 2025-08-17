Orvosi rémálom – ez a tetoválás az új TikTok-őrület

A hagyományosan tetoválások során a tűvel juttatják a tintát a bőrbe. Ám a TikTokon futótűzként terjedő új őrülethez sem tű, sem tinta nem szükséges.

A TikTokon népszerű tetoválás eltér a hagyományos módszertől (Fotó: Pexels/Brett Sayles – Képünk illusztráció)

A freeze branding, azaz a jeges tetoválás során egy -80 fokra lehűtött fém mintát nyomnak az emberek bőrére. A művelet a billigozásra, a beégetésre emlékeztet, melynek során a haszonállatok bőrébe égetik a tulajdonos nevét vagy címerét, hogy egyértelmű legyen, kihez is tartozik az adott állat.

Dr. Andrea Suarez bőrgyógyász szerint az őrült új trend fagyásos sérüléseket okoz, sérti a bőr rétegeit, szepszist és csontgyulladást is okozhat. A trend ráadásul végzetes hatással lehet a bőrre. A seb könnyen begyulladhat, a bőrgyulladás pedig szepszissé nőheti ki magát. Lehetséges, hogy az elfertőződött terület sosem gyógyul meg teljesen. A bőr elfehéredhet, besüppedhet és csúnya heget hagyhat maga után. Ráadásul nem csak a bőr szenvedhet maradandó károsodást azoknál, akik jeges tetoválásra adják a fejüket, pontosabban valamelyik testrészüket. A fagyás az idegekig is elérheti, ami életre szóló problémákhoz vezethet. Az ilyesmire vállalkozó ugyanis tartós érzéketlenséget, zsibbadást, vagy hosszútávú fájdalmat kockáztat.

Legrosszabb esetben hosszú kórházi kezelés és tartós fájdalom várhat a jeges tetoválás híveire. Az így kialakuló esetleges fertőzés pedig könnyen halálossá válhat – figyelmeztet a life.hu.