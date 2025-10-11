Az orvos elárulta: három „láthatatlan” jel, ami napokkal a stroke előtt jelentkezik

A stroke halálos is lehet, és bár sokan tisztában vannak bizonyos tünetekkel, például az arc vagy a kar zavarodottságával, zsibbadásával vagy bénulásával, kevesebben ismerik azokat a jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy közeleg a stroke. Egy orvos három jelet mutat be, ami napokkal a stroke előtt jelentkezik, s ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Egy orvos elmagyarázza a stroke előtti három láthatatlan tünetet Fotó: Photoroyalty / Shutterstock

Egy orvos elárulta, mire figyelj a stroke előjeleként

A közösségi médiában rendszeresen az egészség különböző területeiről beszélő csontkovács és táplálkozási szakértő, Dr. Eric Berg kiemelte a stroke előtt jelentkező „láthatatlan” jeleket. Azt állította, hogy három korai figyelmeztető jel van, amelyekre érdemes figyelni -írja az Unilad.

A Mayo Clinic szerint két fő típusa van a betegségnek, és mindkettő orvosi vészhelyzetnek számít:

Az iszkémiás stroke akkor következik be, amikor az agy egy részéhez vezető véráramlás blokkolódik vagy csökken. Ez megakadályozza, hogy az agyszövet oxigént és tápanyagokat kapjon. Az agysejtek perceken belül elhalnak. A másik típus a hemorrhagiás stroke. Ez akkor történik, amikor egy agyi ér szivárog vagy megreped, és vérzés keletkezik az agyban. A vér nyomást gyakorol az agysejtekre és károsítja azokat.

Berg a videójában tisztázta, hogy különbség van a stroke korai jelei és a tényleges stroke tünetei között, mivel gyakran keverik a kettőt: