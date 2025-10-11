Az orvos elárulta: három „láthatatlan” jel, ami napokkal a stroke előtt jelentkezik

Dr. Eric Berg szerint ezeket a jeleket könnyen figyelmen kívül lehet hagyni. Egy orvos elmagyarázta azokat a finom jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy valaki stroke előtt állhat.
A stroke halálos is lehet, és bár sokan tisztában vannak bizonyos tünetekkel, például az arc vagy a kar zavarodottságával, zsibbadásával vagy bénulásával, kevesebben ismerik azokat a jeleket, amelyek arra utalhatnak, hogy közeleg a stroke. Egy orvos három jelet mutat be, ami napokkal a stroke előtt jelentkezik, s ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.
A közösségi médiában rendszeresen az egészség különböző területeiről beszélő csontkovács és táplálkozási szakértő, Dr. Eric Berg kiemelte a stroke előtt jelentkező „láthatatlan” jeleket. Azt állította, hogy három korai figyelmeztető jel van, amelyekre érdemes figyelni -írja az Unilad.
A Mayo Clinic szerint két fő típusa van a betegségnek, és mindkettő orvosi vészhelyzetnek számít:
Az iszkémiás stroke akkor következik be, amikor az agy egy részéhez vezető véráramlás blokkolódik vagy csökken. Ez megakadályozza, hogy az agyszövet oxigént és tápanyagokat kapjon. Az agysejtek perceken belül elhalnak. A másik típus a hemorrhagiás stroke. Ez akkor történik, amikor egy agyi ér szivárog vagy megreped, és vérzés keletkezik az agyban. A vér nyomást gyakorol az agysejtekre és károsítja azokat.
Berg a videójában tisztázta, hogy különbség van a stroke korai jelei és a tényleges stroke tünetei között, mivel gyakran keverik a kettőt:
Ezek a korai jelek nem azok a tünetek, amelyek a már bekövetkezett strokera utalnak. A stroke előtti legkorábbi jelek egy kicsit mások. Mivel a stroke véralvadékot okoz az agyban, sok nyomás keletkezik, ami erős fejfájásként jelentkezik. Nagyon rosszul érezheted magad, szinte hányingered van. Ez stresszből, adrenalinból vagy kortizolból is adódhat. Egy másik korai jel lehet a makacs csuklás, ami nem akar elmúlni. Az utolsó korai jel pedig a mellkasi fájdalom, ami nem szívrohamból ered. Ilyenkor egy vérrög képződik az artériában, mert az oxigénellátás akadályozott a szívben.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.