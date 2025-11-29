Megint fellobbant a dubaji csoki-láz: a lajosmizsei Willy Wonka óriásit alkotott

Nem sokkal karácsony előtt született, így Rimóczi László él-hal ezért az ünnepi időszakért. Gőzerővel dolgozik csapatával a lajosmizsei csokoládé- és grillázsszalonjában. A férfi már a világsajtó figyelmét is felkeltette, amikor a koronavírus idején maszkos csokimikulásokkal rukkolt elő. Most viszont új szenzáció miatt rajonganak érte az emberek: megalkotta a dubaji csokimikulást. Közkívánatra!

A dubaji csoki-őrület visszatért! A lajosmizsei csokikirálynak is benne van a keze... / Fotó: Vizi Zoltán/BAON

Dubaji csokis lázban ég Lajosmizse

László hosszú évek óta készíti grillázstortáit és csokoládékülönlegességeit. Különleges ízvilág, kézműves ízbombák. A környékbelieknek olyan világot teremt egy-egy édességgel, ha belekóstolnak, ami miatt nemcsak csokikirályként becézik.

Én vagyok a környék Willy Wonkája. Azért készítem a grillázskülönlegességeket és az édességeket, hogy örömet szerezzek. Azt csinálom, amit szeretek, amit alkotok, imádják. Ez nagyon jó érzés. Minden nap úgy megyek be a műhelybe, hogy végre, újra csinálhatok valami kreatívat!

– árulta el a Metropolnak Rimóczi László, a Rimóczi-Art Csokoládé és Grillázsszalon tulajdonosa.

A férfi portékájáért odáig vannak az emberek, nem hiába, hiszen a lajosmizsei Willy Wonka csodát művel a grillázzsal. Teljes titokban megépítette a Roxfort kastélyt belőle, tavaly Valentin-napra szamócás, szív alakú csokoládékkal kedveskedett a szerelmeseknek, de vakcinás csokitojás, maszkos nyuszi is szerepelt a repertoárjában - és ez még nem minden!

Imádták a vásárlók László maszkos csokimikulásait / Fotó: MW

Visszatért a tavalyi év szenzációja

Ahogy a dubaji csoki-őrület berobbant, ő sem ült a babérjain. A hagyományos, táblacsokis verziót szorgosan elkészítette csapatával, ami óriási sikert hozott neki, de azután újragondolta a csokoládét. Nem is akárhogyan! Tavaly a karácsonyi ünnepekre az országban egyedül ő készített dubaji csokimikulást.

Ezt nézd!

Dubaji csoki ihlette a csokimikulást / Fotó: Rimóczi-Art Csokoládé Grillázs Szalon

Nagy népszerűségre tett szert vele és László, ha akarta volna, akkor sem kerülhette el, hogy idén is elkészítse a dubaji csoki-mikulást.

Keresik még a dubaji csokit a vásárlók, hiába telt el egy év. Ez az őrület, ha nem is akkora lendülettel, még mindig tart. A dubaji csokimikulást is még mindig keresik. A neten is rám írtak, hogy mikor lesz kapható. Tudják, hogy csak nálam van, csak emiatt is jönnek! Nem volt kérdés, hogy újra elkészítjük. Szeretik az emberek

– árulta el boldogan a lajosmizsei Willy Wonka, aki szerint még egy jó ideig nem lesz ellenfele a dubaji csokinak.