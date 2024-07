Teljes titokban készítette a csokikirály a több százezer forintos Harry Potter-tematikájú tortát

A Lajosmizsén élő cukrászmester egyszer már bizonyította, hogy képes a lehetetlenre. A Rimóczi-Art Grillázs szalonba tavaly, 2023-ban lépett be egy fiatal pár az ötlettel, hogy a sztármacskájáról is híres cukrászmester építse meg nekik a Harry Potter-tematikájú esküvőjükre a Roxfort kastélyt. A szakember végül olyan részletgazdagon alkotta meg a művét, hogy az másnak is megtetszett a remekműve.

Rimóczi László másodjára készítette el a Roxfort tortát Fotó: Facebook/Rimóczi László

Napokig készült az alkotás

Tavaly augusztusban az országos sajtót is bejárta a torta híre, ezért nem is csodálkozik rajta László, hogy ismét megrendelték nála.

„Kaptam egy e-mailt egy nőtől, hogy egy párnak szeretné esküvői ajándékba, akik erről nem tudtak, ezért a legnagyobb titokban dolgoztunk. A menyasszony rajong Harry Potterért, és ezzel akart neki kedveskedni a megrendelő, akiről később megtudtam, hogy a menyasszony sógornője” – kezdte el mesélni László, aki arról is beszélt, hogy hosszú előkészítés előzte meg a tényleges munkát.

A kastélytorta három napig készült Fotó: Rimóczi László

Ez nagyon alapos munkát, felkészülést igényel lelkileg és szellemileg is, maximalista vagyok. Ennek az elkészítése – az alapanyagokkal együtt – több százezer forintba kerül, ezért a pénz felét előre elkértük. Amikor elmondtuk a megbízónknak, mennyibe kerül a torta, rögtön rávágta, hogy kifizeti

– idézte fel László.

A kastély grillázsból készült Fotó: Rimóczi László

A cukrászmester július közepén 3 napon át dolgozott a remekművön. Amíg László és a mestertársa visszavonult a műhelybe, addig kollégájuk az üzletben tartotta a frontot. „Gyomorgörcsöm volt, mielőtt belevágtunk. Összesen 15 kilogramm grillázst használtunk fel a megépítéséhez és egy 100×60-as falapra építettük rá. Izzasztó feladat volt, de megérte! Sokkal részletesebbre sikerült, mint a tavalyi!” – lelkendezett László.

„Sírva fakadt”

Nemcsak az alkotópáros, de a titokzatos nő is elégedett volt Roxfort Grillázs Kastéllyal.

Amikor meglátta, tátva maradt a szája! Odáig volt a kastélymakettért!” – mondta a csokikirály. A monumentális műnek nemcsak a megépítése, de az elszállítása is embert próbáló feladat volt. „Olyan nagy mérete volt, hogy nem lehetett megdönteni és a bejáraton kivinni. A kétszárnyú hátsó ajtón csempésztük ki

– mondta László.