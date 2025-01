Újabb világsiker? Itt a kanizsai csoki, a dubai csoki magyar ellenfele!

Nincs olyan magyar, aki ne hallott volna a 2024 év végén szárnyra kapott dubai csokiról. Emberek százai hajhászták a különleges pisztáciás, kadayif tésztával készült csokis finomságot, ami a szupermarketek polcaira is beférkőzött. Úgy, ahogy a hazai cukrászok rendelési listájára is felkerült annak ellenére, hogy az igazi és eredeti dubai csoki csakis az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városában, Dubajban található és vásárolható.

Világsiker lett belőle 2024 év végén Fotó: NatalyaBond

Az isteni finomság otthon is elkészíthető azonban többek között csokiöntő szilikonforma is kell hozzá az egyedi tészta mellett, így sokan inkább a cukrászdák kínálata mellett döntöttek a vásárláskor. Ezt használta Jakabfi Dávid cukrász is, aki nagykanizsai JD Cukrászdájában az elsők között árult ilyet. Most pedig elkészítette a dubai csoki "riválisát", a kanizsai csokit.

Itt a kanizsai csoki, a magyarok válasza a dubai csokira

- írja a Mindmegette.

A kanizsai csoki lényege, hogy Jakabfi Dávid merész módon túrós csuszát rakott a csokitáblába. A magyarok kedvenc egyik alapételét sokan szeretik egyszerre édesen és sósan, ezért vágott bele a feladatba. A cukrász a kanizsai csokit úgy készítette el, hogy fehér csokit töltött a formába, erre halmozta a tejföllel, porcukorral és borssal kevert túrós tölteléket, majd ráhelyezett pár darab kifőtt lebbencstésztát, végül az egészet befedte olvasztott fehér csokoládéval. És voilá, kész is a vastag, téglalap alakú egyedi édesség, ami akár a dubai csoki ellenfele is lehet a jövőben.