Dubai csoki az év szenzációja: 4+1 dolog, amit nem biztos, hogy tudtál róla

4. Hol kaphatók a dubai csoki hozzávalói? S hol érhető el dubai csoki?

A dubai csoki hihetetlen népszerűségét több üzletlánc is meglovagolta: az otthoni elkészítéshez szükséges összetevőket több helyen is kínálják. Talán csak a kadayif tészta adhatja fel a leckét, ám a Magyarországon megtalálható török boltok jó eséllyel orvosolják ezt a problémát. Ha mégsem járnánk szerencsével, a mindmegette.hu végső megoldásként azt javasolja, hogy használjunk kadayif tészta helyett cérnametéltet.

Aki a pepecselés helyett a készterméket választaná, annak jó hír, hogy több helyen is kapható dubai csoki, igaz, a borsos ár mellett egyes üzletláncok mennyiségi korlátozást is bevezettek. A Lidlbe december 12-étől kínálja a dubai csokit. A 2499 forintért kínált 100 grammos kiszerelésből vásárlónként maximum 2 darab kerülhet a kosárba. Az Auchanban szintén december 12-én startolt az akció, a 100 grammos dubai csokiért ugyanúgy 2499 forintot kel fizetni, ám ott a vásárlási limit 3 darab. Az Aldi december 15-étől teszi elérhetővé üzleteiben a dubai csokit – mindjárt két különböző kiszerelésben. A 30 grammos szelet 499 forintot, a 90 grammos tábla pedig 1499 forintot kóstál.

Már a magyarországi üzletekben is elérhető a dubai csoki, a hatalmas őrületre való tekintettel több helyen is mennyiségi korlátozást vezettek be rá (Fotó: Makovics Kornel)

+1. Nincs határ: túlnőtte magát a dubai csoki őrület

A sikert mindig meglovagolják, nincs ez másként a dubai csoki esetében sem, hiszen egyre-másra jelennek meg az úgynevezett dubai csoki ihletésű termékek. Nem meglepő módon a leleményesebb cukrászok, édességkészítők dubai csokis szaloncukorral vagy dubai csokis bejglivel próbálják magukhoz édesgetni az édesszájú, újdonságra nyitott vevőket. Igaz, ahogy a dubai csokiból, úgy a dubai csoki ízesítésű édességekből sincs egyelőre óriási felhozatal, így aki ilyesmire vágyik, annak nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a beszerzést!