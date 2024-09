Nem fogod elhinni, min pörög most a TikTok

Manapság a legnagyobb marketing cégek is azon agyalnak, mitől függ a TikTok videók nézettsége, ám egyelőre nagyon úgy tűnik, erre tényleg nincs recept. Filep Dávid, A kopasz oszt elnevezésű influenszer követőinek megmutatta, melyik két videó pörög a leginkább a TikTokon, és az eredmény egészen elképesztő.

Filep Dávid szerint közel 1 milliárdos nézettséget hozott a TikTokon az a videó, amin egy igen dekoratív lány zenére tátog, ráadásul ezzel megelőzte a korábbi csúcstartót, akinek videóján egy tál csokival leöntött epret láthatunk. Hogy mi? Jól hallottad! Zenére tátogó lány és egy tál eper. Miközben néhány ezres megtekintettséget hoz egy-egy jól megválasztott emberi történet vagy épp a háborús pusztítás, addig 1 milliárdszor játszottak le egy tál csokival leöntött epres videót és egy szép lányt. Valahol érthető, hogy az emberek nem akarnak szembesülni a világot alapjaiban megrengető konfliktusokkal vagy az, hogy nem akarnak mások nyomorán sajnálkozni, de most tényleg egy tál eperről készült videót néztek meg ennyiszer? Persze erről az egészről Dávidnak is megvan a saját véleménye, melyet követőivel is megosztott.

Na most ítélkezés nélkül tisztázzuk. Legközelebb, amikor bárkinek, bármilyen társadalmi kérdésekkel, politikával vagy gazdasági helyzettel kapcsolatos kérdése van vagy esetleg problémája akad, akkor mindig jusson eszünkbe, hogy ez a két legnézettebb videó az egyik legnépszerűbb közösségi média platformon. Egy haját igazgató, zenére tátogó lány és egy tál csokis eper. Szerinted ez így oké?

- teszi fel a kérdést csatornáján Dávid, aki nevéhez hűen, igazából burkoltan egy igen erős társadalmi kritikát fogalmaz meg. Egyelőre úgy tűnik, továbbra is az univerzum egyik legnagyobb titka marad a fekete lyukak mellett az is, mitől függ egy TikTok videó sikere.